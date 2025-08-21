Verksamhetschef till Primärvård
2025-08-21
Experterna i Malmö ingår i en koncern med fyra vårdcentraler och en BVC som drivs på uppdrag av Region Skåne. Vårdcentralerna finns i Malmö och Lund. I koncernen ingår även vårdvalet psykoterapi.
Genom vårt engagemang och kunskap ger vi patienten god och vård och omhändertagande av hög kvalité. Med professionellt bemötande och hög tillgänglighet kan vi erbjuda våra vårdtjänster till våra patienter. På en enhet i Malmö har vi även KHM med öppettider alla dagar på året. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och följer ackrediteringsvillkoren i avtalet.
Vår nuvarande verksamhetschef som arbetat hos oss länge, har beslutat sig för att gå i pension så nu söker vi efter en minst lika engagerad och driven ersättare för henne.
Din roll
Verksamhetschefens uppdrag är övergripande ledningsansvar för verksamhet och medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till koncernchefer. Du har ansvaret att leda verksamheten och medarbetarna mot fastställda mål.
Vårdcentralen arbetar på uppdrag av Region Skåne och du ansvarar för att verksamheten uppfyller och arbetar efter ackrediteringsvillkoren. Att arbeta för ständig utveckling och förbättring inom verksamhetsområdet är en av dina arbetsuppgifter. Du leder och stöttar dina enhetschefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Som verksamhetschef deltar du i, och genomför uppföljningar, möten, skrivelser och kontakter med medarbetare och externa vårdgivare samt Region Skåne.Kvalifikationer
Vi söker nu en erfaren och engagerad verksamhetschef för våra enheter i koncernen och som kan driva utvecklingen inom verksamhetsområdet och entusiasmera medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat. Arbetet sker i nära samarbete med medarbetare, koncernchefer och enhetschefer, varför vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, kunskaper och erfarenheter. För tjänsten krävs erfarenhet inom ledaskap och som chef. helst inom hälso-och sjukvård, samt erfarenhet av att leda genom andra chefer. Kunskap inom arbetsrätt och HR är meriterande för tjänsten. I ditt ledarskap är du tydlig och visar mod att genomföra beslut och driva förändringsarbete. Du har förmåga att skapa goda förutsättningar för verksamheten, inklusive dess utvecklingsarbete och kvalitetsarbete. För att lyckas i rollen krävs att du är organiserad, kommunikativ och kan samarbeta. Det är viktigt att du också har en helhetssyn på verksamheterna och uppdraget. I rollen som verksamhetschef krävs att du har engagemang och kan genomföra uppgifterna på ett professionellt vis samt erfarenhet av att leda.
Krav att du kan obehindrat kan tala och skriva på svenska. Du är en förebild för dina medarbetare och kan leda dina medarbetare samt driva verksamheten framåt.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: emma.sangberg@halsansvardcentral.se Omfattning
