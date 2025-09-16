Verksamhetschef till nystartad hemtjänst!
Trygghetscentrum i Göteborg AB / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2025-09-16
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygghetscentrum i Göteborg AB i Mölndal
Trygghetscentrum söker en Verksamhetschef som vill vara med i en pågående uppstart av vår verksamhet och i att därefter utveckla vår organisation. I din roll som Verksamhetschef har du ett huvudsakligt ansvar för den dagliga driften av verksamheten. Du ska arbeta för att driva, leda och utveckla verksamheten framåt och ingår i ledningsgruppen. Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad ledare med god analytisk förmåga och erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete. Verksamhetschefen har en nyckelroll i verksamheten och är av väsentlig betydelse för verksamhetens kvalitet och för medarbetarnas arbetsvillkor samt arbetsmiljö.
Som verksamhetschef leder du personalgruppen i det dagliga arbetet på Trygghetscentrum. Du fördelar arbetsuppgifter och genomför viss planering och insats på individnivå utifrån individuell genomförandeplan. Du ansvarar för bland annat bemanning, daglig kontakt med våra omsorgstagare och deras anhöriga samt med handläggare och relevanta vårdaktörer, samt ansvar för metodhandledning/metodutveckling. Du är en arbetsledare för omsorgspersonalen i verksamheten och säkerställer att medarbetare arbetar i enlighet med de processer och rutiner som ingår i företagets ledningssystem och styrdokument. Du har ett ansvar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera kvalitetsarbetet. Du ansvarar för att social dokumentation och journalföring följer rådande lagstiftning, samt för riskbedömningar, analyser och avvikelsehantering och du deltar regelbundet i ledningsmöten och arbetsplatsträffar. För att lyckas med uppdraget krävs att du har en god uthållighet och en mycket god samarbets- och initiativförmåga, samt att du självständigt ska kunna planera, genomföra och följa upp insatser. Det krävs att du kan upprätta och upprätthålla en god samverkan och samarbete både internt och externt.
Vi söker dig med högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller beteendevetenskapligt eller socionomexamen. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen. Det är ett krav att du har erfarenhet av socialt arbete och ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det krävs att du är en trygg och stabil person som tycker om att möta människor. Du har tålamod och förmåga att sätta gränser samt vara konsekvent. Du är strukturerad och har förmåga att lyssna, motivera och att vara flexibel utifrån omsorgstagares behov.
Referenstagning görs alltid i samband med rekrytering och vi begär kontakt med två olika referenser, varav en av dem ska ha varit en chef till dig och ha goda kunskaper kring din arbetsinsats. Betyg och övriga intyg bifogas inte i ansökan utan ska lämnas i samband med en eventuell uppföljningsintervju. Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med examensbevis och giltig fotolegitimation visas upp.
Ansökan eller frågor om tjänsten kan besvaras genom att du mailar till oss: info@trygghetscentrum.se
Vi tar inte emot ansökningar eller frågor om tjänsten via telefon.
För att söka tjänsten behöver du uppfylla samtliga krav:
Tillsvidaretjänst 100%
Arbetstid dagtid
Körkort B
Socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller likvärdig högskoleutbildning såsom högskoleutbildning med vård-, omsorgs- eller beteendevetenskaplig inriktning. Utbildning med vård-, omsorgs- eller beteendevetenskaplig inriktning ska innehålla, alternativt ha kompletterats med, minst 15 högskolepoäng inom social juridik eller social omsorg
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Chefserfarenhet inom äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård eller omsorg om personer med funktionsnedsättning med sammanlagt 24 månader under de senaste 7 åren med minst 75 % tjänstgöringsgrad (detta ska kunna styrkas genom anställningsbevis eller liknande handling. Av anställningsbevis ska framgå befattning, arbetsgivare, anställningsperiod, samt tjänstgöringsgrad)
God kunskap om och kunna tillämpa lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen
Kunskap om och kunna tillämpa lagar och författningar inom arbetsmiljöområdet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@trygghetscentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef hemtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trygghetscentrum i Göteborg AB
(org.nr 556442-1153), http://www.trygghetscentrum.se
Krokslätts parkgata 57 (visa karta
)
431 68 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512253