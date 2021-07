Verksamhetschef till korttidsboenden - Nytida AB - Sjukvårdschefsjobb i Stockholm

Nytida AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm2021-07-07Nu söker vi en driven verksamhetschef till våra korttidsboenden i Stockholmsområdet. Vi erbjuder ledarskapsprogram och flera förmåner.Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Det här får du hos oss:Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation LäraLedarskapsprogram för samtliga blivande chefer via LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digEn gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagareKarriär- och utvecklingsmöjligheterVi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.Om rollenFör oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på dina verksamheter.Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen och ingår i dennes ledningsgrupp.VerksamheternaDu kommer att vara verksamhetschef över tre stycken korttidsverksamheter inom LSS och som är belägna i Stockholmsområdet och i naturnära områden. Två verksamheter för barn och ungdomar samt en verksamhet med personer över 21 år. I din organisation kommer du på verksamheterna ha enhetschef eller gruppledare på plats och där du har det yttersta ansvaret för verksamhetens ekonomi, kvalité och HR mm.Aktivt ledarskapFör att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.Det är självklart att du som verksamhetschef lever våra värderingar:Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.Din erfarenhet och kunskapVi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Ytterligare krav är att du har några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap. Även körkort är ett krav. Vidare har du god förmåga att dokumentera och administrera samt talar och skriver flytande svenska.Som ledare har du ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ner och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder. Som chef på korttidsverksamheter är det extra viktigt att vara flexibel och kunna planera och omplanera samt att du har en god förmåga att såväl ligga nära verksamheten som att kunna zooma ut och analysera verksamhetens styrkor men även utvecklingsområden. Det är en utmanande roll där du kommer vara med och utveckla verksamheternas verksamhetsinnehåll och lagefterlevnad samt HR-utmaningar. Utifrån analys av utvecklingsområden krävs det även att du är handlingskraftig samt bra på att motivera och involvera medarbetarna för att utveckla verksamheterna på bästa sätt.Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här ( https://team.nytida.se/). 2021-07-07Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning (ändra vid behov)Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdag: September eller enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 8 augusti 2021För mer information kontakta: Fredrik Ahlström, Regionchef, 072 586 08 49.Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. ( http://www.nytida.se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-08Nytida AB5852776