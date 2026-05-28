C- och CE-chaufförer sökes vi satsar på både nya och erfarna förare!
2026-05-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos V U S Bemanning AB i Luleå
Har du precis tagit körkortet, eller har du många år bakom ratten? Hos V U S Bemanning AB väger din inställning, ansvarskänsla och vilja att göra ett bra jobb lika tungt som tidigare erfarenhet.
Vi söker nu både nya och erfarna C- och CE-chaufförer för uppdrag hos våra kunder i Luleå/Norrbotten.
Om tjänsterna
Vi har uppdrag inom flera typer av transporter, från lokal distribution med C-bil till tyngre transporter med CE.
För dig som är ny i yrket
Vi matchar dig med uppdrag där du får växa in i rollen, lära dig rutiner och bygga erfarenhet i en trygg och professionell miljö.
För dig med erfarenhet
Vi erbjuder uppdrag där din självständighet, tekniska skicklighet, ansvarskänsla och serviceförmåga kommer till nytta.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag och kund, men kan exempelvis omfatta distribution, lastning och lossning, kundkontakt, fordonskontroll och transport enligt gällande rutiner.
Vi erbjuder:
• Uppdrag hos seriösa kunder i Luleå/Norrbotten.
• Möjlighet att arbeta med olika fordonstyper och transportupplägg
• Stöd och introduktion inför uppdrag
• En arbetsgivare som ser dig som en viktig resurs
Stöd under hela processen
Vi underlättar gärna din flytt eller arbetspendling, och ett lämpligt boende kan ordnas vid behov även med kort varsel.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad. Du är rädd om både fordon, last och kundrelationer. Du förstår vikten av säkerhet, noggrannhet och professionellt uppträdande i varje uppdrag.
Urval sker löpande. Skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi värnar om en trygg och säker arbetsmiljö för både våra anställda och våra kunder. Därför är registerkontrollen en naturlig del av vår kvalitetssäkring och våra säkerhetsrutiner vid nyanställningar.
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Har du frågor? Kontakta gärna Abdulrazek Mahmoud: abdulrazek.mahmoud@vus-bemanning.se
070-635 59 50
V U S står för värde, utmärkt och säkert arbete.
Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom rekrytering och bemanning för både långsiktiga och säsongsbetonade uppdrag.
Grundkrav
• C- eller CE-körkort
• Giltigt YKB
• Digitalt förarkort
• Behärska det svenska språket väl i tal och skrift med viss variation beroende på uppdrag och kundkrav
Meriterande
• Giltig ADR (kan vara ett krav beroende på uppdrag)
• Truckkort
• Hjullastare
• Fordonsmonterad kran
• Terminalarbete
• Erfarenhet av gastransport, kyl/frys, anläggning eller annan specialtransport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare V U S Bemanning AB
https://vus-bemanning.se/
972 31 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
