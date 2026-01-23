Verksamhetschef Ehealth arena
2026-01-23
Vill du leda och vidareutveckla en verksamhet i gränslandet mellan vård, digitalisering, innovation och näringslivsutveckling? Trivs du i en roll där samverkan, framtidsfokus och entreprenörskap står i centrum? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Som verksamhetschef för e-Health Arena har du ett strategiskt och operativt uppdrag att leda och vidareutveckla en verksamhet som ska bidra till både ökad användning av digitala lösningar inom vård och omsorg och till hållbar tillväxt inom näringslivet.
Du ansvarar för verksamhetens fortsatta utveckling, leder innovations- och utvecklingsprocesser och har personalansvar för ett team om fyra medarbetare. Uppdraget präglas av bred samverkan med många aktörer och stora möjligheter att påverka och forma verksamhetens inriktning. Det som gör tjänsten unik är dess tydliga entreprenöriella karaktär i kombination med ett offentligt uppdrag, där du verkar i gränslandet mellan politik, verksamhet, akademi och näringsliv. Du har ett stort handlingsutrymme att driva utveckling framåt, samtidigt som arbetet sker i nära dialog och avstämning med närmaste chef och politisk nivå.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, hälso- och sjukvård, data/IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap och erfarenhet av att leda och driva innovations- och utvecklingsprocesser och är van vid att arbeta i komplexa sammanhang med många intressenter. Det är meriterande om du har chefserfarenhet samt erfarenhet av utvecklingsarbete inom både privat och offentlig sektor.
Som person är du utvecklingsorienterad, vilket innebär att du är nyfiken, initiativtagande och ser möjligheter till förbättring och förnyelse. Du är relationsskapande och arbetar bra tillsammans med andra människor genom att vara lyhörd, smidig och skapa förtroendefulla samarbeten. Du har god muntlig kommunikationsförmåga och uttrycker dig tydligt och anpassat i olika sammanhang, både internt och externt. Ditt ledarskap kännetecknas av att du tar ansvar, skapar engagemang och ger tydlig riktning samtidigt som du involverar och motiverar dina medarbetare. Du har en god helhetssyn och förstår hur olika delar av verksamheten hänger ihop samt hur beslut och prioriteringar påverkar både kortsiktiga och långsiktiga mål. Vidare har du ett entreprenöriellt förhållningssätt där du ser möjligheter, vågar tänka nytt och omsätter idéer till konkret handling.
Din framtida arbetsplats
e-Health Arena är organisatoriskt placerad direkt under regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län och är fysiskt belägen på Linnéuniversitetet. Arbetsplatsen präglas av samverkan, kunskapsutbyte och ett starkt framtidsfokus. Du arbetar nära ditt team och i tät samverkan med andra verksamheter inom Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, hälso- och sjukvården, IT-verksamheten samt stabsfunktionen för lärande och förnyelse. Verksamheten är en del av Samverkan eHälsa, en politiskt beslutad satsning med tydligt uppdrag och höga ambitioner. Här finns en miljö som uppmuntrar kreativitet, nytänkande och samarbete över organisatoriska gränser. Läs gärna mer om vår verksamhet här: eHealth Arena - The eVolution is here
Region Kalmar län erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete - varje dag. För e-Health Arena innebär det att du får arbeta med samhällsviktiga frågor, bidra till framtidens vård och omsorg och samtidigt stärka länets attraktivitet och näringsliv. Du ges stora möjligheter till professionell utveckling, att påverka verksamhetens riktning och att tillsammans med engagerade kollegor göra verklig skillnad för invånare, organisationer och företag i regionen.
I Region Kalmar län arbetar vi utifrån ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap - UL. Det betyder att vi eftersträvar ett chefs- och ledarskap där chefen inspirerar och motiverar sina medarbetare för att skapa delaktighet och engagemang, och som själv agerar föredöme samt visar personlig omtanke. Läst gärna mer om det här: Ledare och chef | Region Kalmar Län
Inom regional utveckling arbetar vi med hållbara tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna insatser. Vi samverkar med aktörer i och utanför länet inom olika områden som folkhälsa, näringsliv, miljö och klimat, infrastruktur, samhällsplanering, landsbygd, kompetensförsörjning, kultur och biblioteksutveckling. Vi skapar och deltar i nätverk och arbetar också med finansiering av utvecklingsinsatser som syftar till att gynna länets utveckling. Vi bidrar till folkbildning genom våra fyra folkhögskolor; Gamleby, Kalmar, Vimmerby och Öland som är en del av regional utvecklingsförvaltning.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
