Verksamhetschef - för- och grundskola

Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Vetlanda
2026-03-18


Vill du leda och utveckla Vetlandas för- och grundskoleverksamhet? Vi söker en verksamhetschef som, på huvudmannanivå, driver kvalitetsarbete och långsiktig utveckling tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef har du ett strategiskt och operativt helhetsansvar. Du säkerställer att verksamheterna följer lagstiftning, nationella styrdokument och politiska mål. Du har en central roll i en politiskt styrd organisation och bidrar till tydlighet, utveckling och riktning.
Du kommer att:
ha verksamhets-, personal- och ekonomiansvar
coacha rektorer i deras pedagogiska ledarskap
leda och utveckla arbetet på huvudmannanivå
ansvara för mål-, strategi- och kvalitetsarbete
följa upp rektorernas kvalitetsarbete
driva omvärldsbevakning och långsiktig kapacitets- och organisationsutveckling
samarbeta nära ledning, politiker och externa aktörer
arbeta med budget, prognoser, utredningar och arbetsmiljö
representera kommunen i regionala och nationella nätverk

Vi söker dig som...
är en trygg och strategisk ledare som är strukturerad, lyhörd och relationsskapande. Du har god förståelse för att leda i politiskt styrd verksamhet samt erfarenhet av budget, uppföljning, kvalitetsarbete och organisationsutveckling. Du kommunicerar tydligt, skapar engagemang och delaktighet i din egen ledningsgrupp.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning eller annan likvärdig inriktning.
B-körkort.
Utdrag ur belastningsregistret.

Meriterande: ledarerfarenhet, erfarenhet av att leda chefer, rektors- eller chefsutbildning, erfarenhet av kvalitets- eller utvecklingsarbete i utbildningssektorn.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313431".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vetlanda kommun (org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta)
574 80  VETLANDA

Kontakt
Skolchef
Henrik Wågesson
henrik.wagesson@vetlanda.se
0383-972 70

