Verksamhetsansvarig på dansskola
2026-04-06
Verksamhetsansvarig sökes till Urban Dance Warehouse (50%)
Urban Dance Warehouse är en kreativ och dynamisk mötesplats och dansskola för dans, rörelse och gemenskap. Vi brinner för att skapa en inkluderande miljö där människor i alla åldrar kan utvecklas, inspireras och ha kul genom dans. Vår verksamhet växer och nu söker vi en engagerad verksamhetsansvarig som vill vara med och driva oss framåt.Om tjänsten
Som verksamhetsansvarig hos oss får du en central roll i verksamheten med stort eget ansvar. Tjänsten är på 50% och arbetstiderna är främst förlagda till kvällar. Mån-tors samt söndagar. Start i slutet av augusti 2026.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Personalansvar och schemaläggning
Ansvar för våra lokaler
Arbete med verksamhetsutveckling
Receptionsarbete och kundkontakt
Svara på mail och hantera administration
Delta och representera verksamheten på events
Planera och genomföra event (exempelvis Malmöfestivalen)
Enklare ekonomiarbete
Hålla dansklasser (om möjligt)
Vi söker dig som:
Är initiativtagande, driven och ansvarstagande
Trivs med att ta egna beslut och arbeta självständigt
Vill utveckla och förbättra verksamheten
Har förmåga att leda personal och vara platsansvarig
Gärna har en bakgrund inom dans eller pedagogik
Pratar och skriver flytande svenska och engelska
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet! Vi lär upp dig!Övrig information
Tjänsten är en provanställning på första 6 månaderna som utvecklas till en tillsvidareanställning på 50%
Fast lön
Intervjuer sker löpande så se till att söka så fort som möjligt. Så ansöker du
Skicka din ansökan till: ekonomi@urbandancewarehouse.com
Döp det till - Verksamhetsansvarig CV och Personligt brev
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
CV och Personligt brev skickas via mail
E-post: ekonomi@urbandancewarehouse.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urban Dance Warehouse AB
(org.nr 559086-2677), http://www.urbandancewarehouse.com
