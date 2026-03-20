Ventilationstekniker
Vi söker en ledande ventilationstekniker, varmt välkommen!Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Vill du bli en del av ett företag där din kompetens värdesätts och där du får utrymme att växa?
Vi har sedan 1997 levererat smarta och hållbara ventilationslösningar till kunder i hela Skåne.
Vi är ett mycket välrenommerat företag som ständigt utvecklas - nu vill vi fortsätta växa och ta nästa steg tillsammans med dig.
Du kommer till en arbetsplats med korta beslutsvägar, stark teamkänsla och en familjär kultur där alla stöttar varandra. Här är varje medarbetare en viktig del av framgången.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Vill du ta nästa steg i din karriär som ventilationstekniker? Vi söker dig som vill kliva in i en mer ledande roll i vardagen där du får ta ansvar, arbeta nära kunder och vara en nyckelperson i vårt servicearbete i Malmö.
Vi är ett växande företag med huvudkontor i Linderöd som nu expanderar och satsar vidare genom vår filial i Malmö. Det gör att du kliver in i en spännande fas där du får möjlighet att vara med och påverka, sätta struktur och bidra till att utveckla vår verksamhet på plats.
Hos oss får du en position där din kompetens och ditt omdöme verkligen värdesätts. Du driver servicearbeten framåt, säkerställer hög kvalitet i leveransen och blir en naturlig kontaktpunkt för både kunder och beställare. Det här är rollen för dig som trivs med frihet under ansvar, gillar att ligga steget före och har förmågan att se helheten i varje uppdrag.
Du arbetar självständigt men med stöd från en organisation där planering och struktur finns på plats vilket ger dig rätt förutsättningar att fokusera på det du gör bäst, nämligen att lösa problem, skapa förtroende och leverera resultat med hög kvalitet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker är en erfaren ventilationstekniker som vill ta nästa steg i karriären.
Vi ser gärna att du som söker:
• Har minst 5 års erfarenhet som servicetekniker inom ventilationsarbeten
• Är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar
• Trivs i mötet med kunder och har ett professionellt bemötande
• Har B-körkort (krav)
• Fallskydd/Säkra lyft/Heta arbeten/Mobila plattformar -utbildning (meriterande)
• Är certifierad injusterare (meriterande)
På C4 Ventilation blir du en del av ett företag där din utveckling står i fokus.
Här får du:
• En familjär arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen - både personligt och professionellt
• Omväxlande arbetsdagar och projekt som gör jobbet spännande
• Flexibilitet och stort eget ansvar
• Tjänstebil och attraktiva villkor
Vi erbjuder inte bara ett arbete - hos oss får du en arbetsplats där du kan bygga din framtid.
Information och kontakt
Du erbjuds en anställning på C4 Ventilation på heltid, dagtid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 30/4 2026 . För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Amy Frick Melander 0451-70 74 82.
Läs gärna mer om C4 Ventilation här ?? www.c4ventilation.se
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14244".
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.wikan.se
För detta jobb krävs körkort.
Amy Frick Melander +46 451 70 74 82
