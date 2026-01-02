Växtservicetekniker till Örebro/ Eskilstuna
2026-01-02
Företagsbeskrivning
På Ambius drivs vi av passion för våra medarbetare och kunder som självklart står i centrum för hela vår verksamhet. Vi jobbar alla mot vår gemensamma vision och med våra värdeord, service, relationer, teamwork och ansvar. Ambius hyr ut och levererar växter och växtinredning med tillhörande service och med målsättningen att skapa en kreativ och produktiv arbetsmiljö genom ökat välbefinnande för kundernas medarbetare. Ambius är en del av Rentokil Initial - ett av världens största serviceföretag med över 58 000 medarbetare i fler än 60 länder runtom i världen. Utöver Ambius består Rentokil Initial av ett antal olika bolag inom bland annat skadedjurskontroll. I Sverige är vi totalt ca 450 medarbetare, och på Ambius ca 100 medarbetare. Ambius har kontor i Växjö, Linköping, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro och Stockholm.
Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra medarbetare. Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du kommer bli en del av ett härligt team!
Vad vi erbjuder dig
ett härligt gäng kollegor att arbeta med
kollektivavtal och även tjänstepension, föräldralön och försäkringar
friskvårdsbidrag
årlig kick-off
möjligheter att växa i en internationell organisation
personlig utveckling
Om rollen
Arbetet som växttekniker är självständigt, agilt och omväxlande. Du kommer att ansvara för servicen till dina kunder i Örebro med omnejd och höra till vårt kontor i Örebro.
Som växttekniker arbetar du utifrån en grundplanering som du själv är med och sätter upp med stöttning från din närmaste arbetsledare och en stor del av arbetstiden är du ensam representant för Ambius ute i vår kunds miljö. Upplärning/utbildning sker internt. För arbetet önskar vi att du har ett stort intresse för växter och gärna tidigare erfarenhet.
Tjänsten är på heltid, 40 timmar/vecka och arbetstid kl. 07-16 Lön enligt kollektivavtal. Du kommer utgå hemifrån. Du kommer att få tillgång till en företagsbil (servicebil) som används i tjänsten.
Kravspecifikation
Vi ser att du är en person som är serviceminded och brinner för service till våra kunder då interaktion med våra kunder är en naturlig del av vår service. Du ska också ha ett genuint intresse för växter och inredning. Du är en naturlig problemlösare och gillar att självständigt planera dina dagar. Du har tidigare erfarenhet av service, gärna från tidigare arbeten inom exempelvis hotell, restaurang eller som receptionist. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa förtroende hos våra kunder. Du är representativ, energisk, glad och utåtriktad gentemot både kollegor och kunder.
En del av arbetsuppgifterna kan vara fysiskt krävande och det är därför viktigt att du är vid god fysisk hälsa. Då du kommer exponeras för damm, pollen och kvalster så är de inte heller en lämplig arbetsplats för en allergiker.
För tjänsten gäller att du har B-körkort samt god körvana. God lokalkännedom är en fördel för både dig och oss.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Då Engelska är vårt koncernspråk är det meriterande med goda kunskaper även i det språket.
Vi erbjuder möjligheten till en provdag där du följer med en erfaren tekniker ut till våra kunder innan du tackar ja till en anställning hos oss. Lön för dagen utgår om du väljer att bli en del av vårt team!
Ytterligare information
Urval sker löpande så skicka gärna in din skriftliga ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-31 då vi önskar ha tjänsten tillsatt redan 2026-02-28.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ambius kontrollerar alltid belastningsregister före anställning.
Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekrytering/bemanning .
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
