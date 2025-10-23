Växeltelefonist vid behov
Är du flexibel och redo att hoppa in på extrajobb med kort varsel? Tycker du om att ha kontakt med människor, har ett högt servicetänk och trivs bra med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor? Är du dessutom ordningsam och initiativtagande? Då kan du vara den vi söker. Just nu söker vi dig som vill arbeta extra inom växeltelefoni för Svenska kyrkans räkning.
Arbetet är förlagt under dagtid måndag till fredag.
Till denna tjänst söker vi personer för extraarbete. Enligt vårt kollektivavtal är det därför viktigt att du som söker kan visa intyg att du har en annan huvudsaklig sysselsättning. Det kan vara exempelvis studier eller annat arbete med en omfattning på minst 50%. Om du söker arbete på heltid så hänvisar vi istället till våra utannonserade tjänster för heltidsarbete.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Dina ansvarsområden kommer att bestå av växeltelefoni.Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för denna tjänst är det krav på att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, exempelvis annat arbete eller studier. Ett krav är att du kan kunna hoppa in och jobba med kort varsel, ofta redan samma morgon.
Som person ser vi att du är bekväm och tycker om att prata och arbeta med andra människor. Du har ett högt servicetänk och är strukturerad i ditt arbete. I denna roll krävs det att du är flexibel och trivs med en varierad vardag. Du är initiativtagande och tar tag i saker du uppmärksammar. Vidare har du god datavana och talar svenska flytande.
Tidigare erfarenhet av arbete som telefonist är meriterande men inte ett krav.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
