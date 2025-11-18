Vattenstrateg
2025-11-18
Som anställd inom stadsbyggnadsförvaltningen påverkar du utvecklingen i en attraktiv skärgårdskommun. Tillsammans ansvarar vi för allt inom stadsbyggnadsområdet, exempelvis från att bedriva bibliotek, underhålla gator, bygga nya skolor och att se till att de kommunala utomhusbaden fungerar bra till att planera för nya bostadsområden, ge bygglov till nya bostäder och verka för bättre kollektivtrafik. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer.
Vill du vara med och forma framtidens hållbara vattenarbete i hjärtat av skärgården?
Vaxholms stad söker nu en vattenstrateg som vill bidra till att utveckla kommunens arbete med vattenrelaterade hållbarhetsfrågor.
Från vattenvård och dagvatten till hållbart båtliv och klimatanpassning.
Vaxholms stad är en liten kommun med hög ambitionsnivå och ett stort samhällsengagemang. Våra medarbetare rankar oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i. Vår värdegrund Samspel, Engagemang och Respekt genomsyrar allt vi gör.
Stadsbyggnadsförvaltningen består av sex enheter: bygglov, plan och exploatering, teknisk enhet, kultur och bibliotek, stora projekt samt staben. Totalt arbetar cirka 60 personer på stadsbyggnadsförvaltningen, varav 12 i stabens team.
Staben jobbar för och med övriga enheter inom förvaltningen för att uppnå våra gemensamma uppdrag och mål. Vi har kompetenser inom geodata, GIS, kartor och mätning, juridik, kommunikation, verksamhetsutveckling, administration, digitalisering och ekologisk hållbarhet. Vi har ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med engagerade kollegor och goda möjligheter till utveckling.
Om rollen
Som vattenstrateg har du en central roll i att samordna och driva kommunens vattenstrategiska arbete. Du arbetar strategiskt, rådgivande och operativt, med fokus på att stärka kommunens planering ur ett vattenperspektiv.
Tillsammans med vår miljöstrateg bidrar du till kommunens gemensamma arbete inom hållbarhetsfrågor. Du deltar i kommunens hållbarhetsgrupp och stöttar arbetet med stadens klimat- och miljöberedning.
Arbetet är omväxlande och erbjuder stora möjligheter att påverka hur kommunens vattenarbete ska utvecklas och drivas framåt. Du ansvarar för att säkerställa att arbetet bedrivs i linje med Agenda 2030, EU:s ramdirektiv för vatten och åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt.
Exempel på arbetsuppgifter
Samordna kommunens arbete inom vattenförvaltning, vattenvård och dagvatten
Arbeta med och implementera styrdokument, strategier och lokala åtgärdsprogram
Handlägga ärenden och ge rådgivning i vattenfrågor inom samhällsplaneringen
Initiera, delta i och driva projekt kopplade till vatten och hållbar utveckling
Förmedla kunskap och stärka kommunens kompetens inom vattenområdet
Delta i interna och externa nätverk samt representera kommunen i regionala samverkansforum
Samverka nära med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH), Roslagsvatten och övriga förvaltningar
Bidra till det gemensamma hållbarhetsarbetet med en helhetssyn där vatten ses som en integrerad del av kommunens klimat- och miljöarbeteProfil
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom vattenvård, limnologi eller miljövetenskap.
Du har gärna flerårig erfarenhet av arbete med vattenfrågor på strategisk nivå och goda kunskaper om vattenrelaterad lagstiftning, såsom EU:s vattendirektiv, miljöbalken och tillhörande förordningar.
Du har vana att arbeta med GIS, och det är meriterande om du har erfarenhet av vatten- och dagvattenfrågor inom kommunal verksamhet.
Eftersom rollen innebär både intern och extern kommunikation är det viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Som person är du initiativtagande, samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du trivs med att driva frågor självständigt men också att arbeta tillsammans med andra i komplexa sammanhang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i kommunhuset i Vaxholm. Möjlighet till distansarbete 1-2 dagar per vecka efter överenskommelse.
Anställningsformen är tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Som tillsvidareanställd medarbetare i Vaxholms stad kan du komma att bli krigsplacerad i staden.
Välkommen till oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
