Vattensamordnare för Ringsjöns vattenråd
2025-12-18
Ringsjöns vattenråd verkar för friskare vatten i Ringsjön och dess tillrinningsområde. Höörs kommun är värd för Ringsjöns vattenråd. Efter många års fokus på vattenvårdsfiske i Ringsjön växlar vattenrådet nu upp arbetet med restaureringsåtgärder uppströms Ringsjön. Vattensamordnarens dialoger med markägarna blir en hörnsten i det arbetet och vattensamordnaren blir en nyckelperson i den nya strategiska verksamheten med restaureringsåtgärder.
Ringsjöns vattenråds medarbetare hör organisatoriskt till strategiska enheten på Samhällsbyggnadssektor. Där finns utöver vattenrådet bland annat kommunekolog och samhällsplanerare. Vattenrådet har utöver vattensamordnaren en biolog på 50% med lång erfarenhet av vattenrådets verksamhet som fungerar som expert. Därutöver finns vattenrådets beredningsgrupp med tjänstemän från huvudmännen som stöd och bollplank i arbetet.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Som vattensamordnare blir din huvuduppgift att skapa goda förutsättningar för att genomföra restaureringsåtgärder uppströms Ringsjön. Mer konkret handlar det om att hålla i dialogräffar för markägare, bygga förtroende, söka externa medel, , söka tillstånd, beställa förstudier och projekteringar, vara länken mellan vattenrådet och projekten, förbereda avtal, hålla i kontakter med länsstyrelsen och andra myndigheter och sist men inte minst att samordna alla delar av projekten.
När det kommer till genomförande så kommer du att samordna konsulter och entreprenörer. Eftersom tyngdpunkten i ditt arbete ligger inför projekten snarare än under genomförandet så är det viktigare att du trivs i markägardialoger än att du har praktisk erfarenhet av att anlägga våtmarker.
Du är generalist i fältet vattenvård snarare än expert. Du kommer att samarbeta med vattenrådets biolog i arbetet och luta dig mot externa expertkonsulter. Det finns goda förebilder hos andra vattenråd i Skåne. Ringsjöns vattenråd kommer att bygga sitt arbete på erfarenheter från dessa.
Därutöver ingår i tjänsten att samordna och administrera vattenrådets löpande verksamhet (ca 25% av heltid). Det gäller framför allt möten i beredningsgrupp, ledningsgrupp, styrelse och stämma. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att i samarbete med enhetschef förbereda dagordning och mötesbokningar samt att föra minnesanteckningar och protokoll.Kvalifikationer
Trivs du med att prata med människor med olika bakgrund? Bra, då kan tjänsten som vattensamordnare vara för dig.
Du behöver ha utbildning i ekologi, limnologi, agronomi, hydrologi eller annan utbildning som vattenrådet bedömer vara likvärdig. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av projektledning eller projektsamordning. Du behöver ha B-körkort.
För att lyckas med uppdraget behöver du dessutom:
• Ha lätt för att prata med människor med olika personlighet och bakgrund.
• God kommunikativ förmåga i sakfrågor
• God samarbetsförmåga och ett förtroendeingivande bemötande
• Ha förmåga att självständigt driva projekt framåt
• Ett strukturerat arbetssätt inklusive förmåga att prioritera arbetsuppgifter, hålla tidplaner och återrapportera avvikelser.
• Tala och skriva svenska obehindrat.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att utreda, planera eller genomföra restaureringsåtgärder i vatten.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
