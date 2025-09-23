Västmanlands Teater söker teaterchef
Region Västmanland / Ekonomichefsjobb / Västerås Visa alla ekonomichefsjobb i Västerås
2025-09-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du fortsätta driva och utveckla en av Sveriges mest framgångsrika länsteatrar?
Om arbetsplatsen
Västmanlands Teater är ett kommunalförbund med uppdrag att arrangera och stödja teaterverksamhet i Västmanlands län. Kärnverksamheten är att producera teaterföreställningar för barn, unga och vuxna. Navet i verksamheten är det drygt hundraåriga teaterhuset på Slottsgatan 11 i centrala Västerås. Huset rymmer tre scener: Stora scen med upp till 374 besökare, Lilla scen med 104 platser och Bistroscenen för 60 teaterbesökare.
Varje år ges också någon produktion som turnéföreställning i länet, och som spelas på exempelvis skolor eller teaterföreningar. Inriktningen är en bred teater som arbetar med förankring hos hela länets befolkning, en teater som vågar utmana, problematisera och skapa konstnärlig förnyelse. I teaterns uppdrag ingår även att särskilt främja scenkonst för barn och unga.
Oavsett om man vill skratta, gråta, förfäras eller bara njuta har Västmanlands Teater något för alla. Allt från nyskrivna historier med lokal förankring till svulstiga klassiker av rang har inhysts på scenerna. Föreställningarna har kommit att bli en del av identiteten för många västmanlänningar. Här får gamla rävar glänsa, men också nya stjärnor spira.
Teaterns huvudmän är Region Västmanland och Västerås stad. Hemsida: http://www.vastmanlandsteater.sePubliceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att vara VD och konstnärlig ledare för Västmanlands Teater. Teatern har en god publiktillströmning och uppdraget är att fortsätta utveckla och stärka verksamheten vilket innebär att ge publiken i Västmanland en varierande repertoar som bidrar till omvälvande och oförglömliga upplevelser.
Du har fullt verksamhetsansvar för teatern och rapporterar till styrelsen, som är politiskt sammansatt. Som chef och ledare verkar du för en god arbetsmiljö och en god utveckling av medarbetarna. I uppdraget har du det yttersta ansvaret för den konstnärliga processen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av att driva och leda teaterproduktion framgångsrikt. Du har dokumenterat god förmåga att skapa breda repertoarer och kunskap om hela den konstnärliga processen från idé till färdig produktion. Vi söker dig som har chefserfarenhet inom teater/scenkonst. Du har en god förståelse för politiskt styrda organisationer.
Det är meriterande om du har medievana och ett brett nätverk inom teater/scenkonst. En formell chefsutbildning är också meriterande. Du är kommunikativ och har en mycket god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, såväl internt som externt. Du är nyfiken och drivande och vill alltid fortsätta utveckla, såväl dig själv som den verksamhet du leder. Som person är du visionär och har en helhetssyn som du omvandlar för att skapa ett tillitsbaserat och tydligt ledarskap.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 november 2025
Västmanlands Teater eftersträvar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund för att möta framtidens behov.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9521245