Varumottagare säsong
2026-01-30
Dina arbetsuppgifter
I rollen som varumottagare ansvarar du för varans väg från lastbil till hylla. Det innebär framför allt att scanna inkommande varor till vårat varuhus. Vår målsättning är att ha branschens finaste byggvaruhus så vi söker dig som har en känsla för ordning. Vi gillar att du är självständig och självstartande och att du tycker om att ge service. Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment vilket skapar stor variation i arbetet. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?
Vem söker vi?
Vi söker efter dig som tycker om och är duktig på att arbeta med flöden. Truckutbildning och körkort är ett krav. Vi gillar om du är en lösningsorienterad person som alltid försöker ha en positiv inställning till din omgivning. För att trivas i rollen gillar du högt tempo! Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi gillar om du är utvecklingsmotiverad och vill bidra till att vi bibehåller branschens bästa kundservice. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirarenade arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi delar med oss av erfarenheter och information
Vi kommunicerar och tilltalar varandra på ett trevligt sätt
Vi ger konstruktiv kritik och uppmärksammar framgång
Vi arbetar för att skapa en roligare arbetsplats genom motivation. engagemang, utveckling och utbildning
Vi respekterar varandras tid och arbete, tar ansvar för beslut, är tillgängliga och håller vad vi lovar
Vi talar med varandra, inte om varandra
Vi accepterar ingen form av diskriminering eller sexuella trakasserier.
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 22 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Ersättning
