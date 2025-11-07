Varuhuschef till Åhléns Täby
Åhléns AB / Chefsjobb / Täby Visa alla chefsjobb i Täby
2025-11-07
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhléns AB i Täby
, Danderyd
, Solna
, Stockholm
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Om din roll
Som Varuhuschef på Åhléns Täby är du ansvarig för att driva försäljning och skapa lönsamhet i ditt varuhus samt säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs med hög kvalitet. Du ansvarar för att våra gäster ska få en god kundupplevelse och mötas av engagerade och serviceorienterade Säljare med god produktkunskap. I rollen som Varuhuschef ingår att:
Vara en ambassadör och skapa den bästa kundupplevelsen på ditt varuhus
Genom ett coachande och närvarande ledarskap utveckla ett väl fungerande team som brinner för Åhléns och försäljning
Utifrån ett affärsmannaskap leverera resultat i enlighet med varuhusets mål och nyckeltal
Aktivt ta del av, värdera, tolka och förmedla relevant information och kommunicera den inom varuhuset gentemot medarbetarna
Ansvara för säkerhet och arbetsmiljöarbete för varuhuset
Arbeta i enlighet med Åhléns hållbarhetsmål
Du arbetar mot års-, månads- och dagsmål för försäljning och kundnöjdhet och sammankallar och driver arbetsplatsmöten, säljplanering och facklig samverkan.
I varuhuset blir du en del av ett passionerat team om Säljare, Säljledare/Avdelningschef/er samt Visual Merchandiser/s. Till din hjälp har du förutom medarbetarna i varuhuset även HR Partner och Regionchef som din närmsta chef.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Minst några års erfarenhet från ledande befattning i försäljning, gärna inom detaljhandeln
Dokumenterad framgångsrik erfarenhet av att leda andra medarbetare och utveckla team
Erfarenhet av att med goda resultat driva arbete mot uppsatta mål
Rollen som Varuhuschef innebär mycket självständigt arbete och vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personliga mognad. Vi vågar säga att du är initiativrik och ha mod att utmana dig själv och andra. Du drivs av att bidra till att vi som företag blir framgångsrika och vill vara i ett sammanhang där vi genom att ha kul tillsammans skapar förutsättningar för ett gott samarbete.
För att lyckas i rollen krävs att du är kund- och försäljningsorienterad. Du skapar resultat genom att få andra att utvecklas. Du är affärsmässig, har ett stort resultatfokus samt ett personligt driv som yttrar sig i engagemang och handlingskraft med ett coachande förhållningssätt. Du är van att arbeta i ett högt tempo och är tydlig, kommunikativ och inspirerande i din ledarroll. Utmaningar är något som triggar och motiverar dig.
Åhléns är en organisation i högt tempo, där mycket händer. Med dig i laget blir vi ännu ännu bättre!
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Varuhuschef på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://www.ahlens.se Jobbnummer
9594993