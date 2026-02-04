Världens bästa bovärd/ fastighetsskötare
2026-02-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Visa alla jobb hos Alfa Rehabilitering AB i Piteå
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag?
Nu söker vi en vaktmästare/bovärd/fastighetsskötare till våra mysiga och hemtrevliga lokaler i Öjebyn.
Alfagruppen är ett behandlingshem som bedriver vård och behandling för personer med beroendeproblematik. Hos oss är miljön en viktig del av behandlingen, och därför söker vi dig som med omtanke, engagemang och en praktisk ådra vill vara med och skapa en trygg och fungerande vardag.
Du har grundläggande kunskap eller erfarenhet av fastighetsskötsel och är en person som möter utmaningar med inställningen "detta löser vi". Du ser vad som behöver göras, tar ansvar och trivs med varierande arbetsuppgifter - stort som smått.
Hos oss blir du en del av ett varmt och härligt gäng där vi tillsammans strävar efter att skapa världens bästa arbetsplats. Vi värdesätter samarbete, prestigelöshet och arbetsglädje.
Låter det som något för dig?
Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev - vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: pitea@alfagruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alfa Rehabilitering AB
(org.nr 556274-9951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alfagruppen Kontakt
Hanna Norbeck hanna@ljungsjoberg.se Jobbnummer
9723971