Vårdväskan söker vikarierande B2B-säljare

2026-02-25
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Halmstad
Är du en affärsdriven säljare som älskar att stänga affärer, bygga pipeline och driva försäljning hela vägen i mål? Trivs du med att kombinera digital försäljning och marketing automation med att lyfta luren, träffa kunder och vara ute där affärerna händer? Nu söker Vårdväskan en vikarierande B2B-ansvarig säljare som vill ta ett tydligt kommersiellt ansvar och driva vår B2B-affär framåt.
Om Vårdväskan
Vårdväskan är ett gasellvinnande e-handelsföretag under expansion vars vision är att sätta färg på vården och skapa yrkesstolthet bland vårdpersonal. Vårt breda sortiment är utformat med vårdpersonalens behov och köpupplevelse i fokus, och vi säljer både B2C och B2B.
Med huvudkontor i Falkenberg är vi verksamma i hela Norden och befinner oss i en stark tillväxtfas med högt tempo och korta beslutsvägar.
Vad innebär rollen?
Detta är en tydligt säljdriven roll där ditt viktigaste uppdrag är att skapa affärer. Du ansvarar för att aktivt driva försäljning mot både nya och befintliga B2B-kunder - från första kontakt till avslut och uppföljning. Du arbetar datadrivet och strukturerat i CRM och marketing automation-verktyg, samtidigt som du inte tvekar att lyfta luren och åka på kundbesök, eller administrera ordrar i vårt affärssystem. Rollen rapporterar direkt till VD och har ett nära samarbete med marknadsteam, kundtjänst och inköp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Aktivt driva försäljning mot B2B-kunder med tydligt fokus på affär och avslut
Utveckla och bearbeta befintliga kundkonton för ökad omsättning
Lyfta luren och hantera både utgående och inkommande försäljning via telefon och mejl
Administrera inkommande ordrar och kundförfrågningar via telefon och e-post samt hantera kundtjänstfrågor för företagskunder
Bygga, utveckla och optimera kundresor och säljflöden i CRM/marketing automation-system (t.ex. HubSpot eller liknande)
Tillsammans med e-commerce manager och marknadschef driva digital B2B-marknadsföring, kampanjer och kommunikation
Genomföra kundbesök, delta på mässor, visningar och andra säljaktiviteter
Följa upp pipeline, försäljningsresultat och rapportera till ledningen
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning med tydligt resultatfokus
Stark drivkraft att göra affärer och vana av att arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Erfarenhet av CRM och marketing automation, exempelvis HubSpot, Salesforce eller liknande
Erfarenhet av digital försäljning och datadriven kundbearbetning
Trygg i telefonen och van att hantera både inkommande och utgående sälj
B-körkort och möjlighet att resa vid kundbesök och mässor
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper som är viktiga i rollen:
Kundfokuserad och relationsskapande med stark sälj- och affärsdrivkraft
Självgående, strukturerad och resultatorienterad
Duktig på administration och kundhantering
Lösningsfokuserad med god förmåga att hantera flera parallella uppgifter
Lagspelare som trivs med att samarbeta över avdelningsgränser
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en rolig arbetsplats med högt tempo och stora möjligheter att driva sitt eget arbete. Vår arbetsplats ligger i Falkenberg i nya moderna lokaler, men möjlighet till distansarbete finns. Så ansöker du
