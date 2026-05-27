Bagare till välkänd ICA Maxi-butik i Västerort
2026-05-27
Om dig
Nu söker vi bagare till uppdrag på större ICA-butik i västerort Stockholm.
Vi söker dig som har utbildning eller dokumenterad erfarenhet från bageri med fokus på brödproduktion och avbakning. För att vara aktuell för tjänsten söker vi dig som är van vid att arbeta efter tydliga rutiner, hålla ett högt tempo och leverera jämn kvalitet i produktionen.
I bageriet arbetar du tillsammans med butikens egen personal, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och kommunikation i team. Teamet består av både bagerichef, försäljningschef och flera medarbetare som tillsammans ansvarar för den dagliga produktionen.
Detta är en tjänst med fokus på bröd, bullar och avbakning - ej konditoribakning. Vi söker därför dig som känner dig trygg i självständig brödproduktion och som har förmågan att arbeta effektivt utan att tumma på kvaliteten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av brödproduktion och avbakning
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Har fokus på kvalitet och effektivitet i produktionen
Talar och förstår svenska obehindrat
Trivs med tidiga morgnar och teamwork
Är ansvarstagande och kommunikativ
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom bageri är meriterande. Utbildning inom bageri är också meriterande.
Arbetstider
Arbetstiderna varierar och starttid är från kl. 05:00. Därför söker vi dig som är bekväm med tidiga morgnar.
Arbetet är förlagt vardagar och helger.
Start
Vecka 26
Omfattning
Butiken söker två personer till sommaren:
En tjänst på ca 38 timmar/vecka under vecka 26-33
En tjänst på ca 32 timmar/vecka under vecka 26-29
Båda tjänsterna innebär cirka 4-5 arbetspass per vecka inklusive helger. Schemat är varierande.
Lön enligt kollektivavtal.
Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten tillsätts omgående och du kommer att anställas av Bemannica AB och arbeta som konsult på en större ICA-butik i västerort Stockholm.
För rätt kandidat finns mycket goda möjligheter till fortsatt arbete och fler pass efter sommaren.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
