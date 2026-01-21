Vårdplatskoordinator
Sommarvikarie vårdplatskoordinator till akutmottagningen Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vårdplatskoordinatorerna arbetar utifrån Södersjukhusets övergripande inskrivningsprocess för att säkerställa att patienter placeras på rätt vårdenhet och att tillgängliga vårdplatser utnyttjas optimalt.
Som vårdplatskoordinator är du en nyckelresurs i denna process, med huvudansvaret att kontinuerligt inventera tillgången på vårdplatser samt ansvara för patientplaceringar. Du arbetar självständigt men i tätt samarbete med läkare på akutmottagningen och representanter från slutenvården.
Vårdplatskoordinator är resursen som möjliggör att våra patienter befinner sig på rätt vårdenhet samt optimerar användningen av de tillgängliga vårdplatserna. I din roll inventerar du kontinuerligt vårdplatserna på sjukhuset och stämmer av med slutenvårdsenheterna, vidare sker placeringar av patienter.
Vårdplatskoordinatorerna har sin hemhörighet på akutmottagningen och tillhör en större medarbetargrupp.
Tjänsterna är på dag, kväll, natt och helg.
Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på heltid under perioden 15 juni till 23 augusti.Kvalifikationer
Du har förmågan att arbeta organiserat och strukturerat. Du kan arbeta självständigt och är intresserad av att utveckla din egen roll. Därtill är du mån om att vårda relationer och är en god representant för sjukhuset. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kompetenser
Undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Alternativt Sjuksköterskestudent som fullgjort termin 3 eller Läkarstudent som fullgjort termin 4
Du ska kunna arbeta under perioden 15 juni -23 augusti 2026.
Tjänsterna förutsätter god IT-vana. Därtill har du goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
