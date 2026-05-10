Vårdlärare
2026-05-10
Sökes: Vårdlärare, 50-70%
Tillsvidare med tillträde i augusti-26 eller enligt överenskommelse
Åredalens folkhögskola söker nu en vårdlärare till vår nystartade utbildning för Undersköterska (2 år) eller Vårdbiträde (1 år). En unik möjlighet att få jobba med en spännande utbildning i fjällnära miljö.
Förkunskaper och förväntan
Som vårdlärare ansvarar du för planering, undervisning och bedömning inom vård- och omsorgsämnen. Du kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt tillsammans med deltagarna, och bidra till att de utvecklar de kunskaper och färdigheter som krävs i yrket. För att trivas i rollen som vårdlärare bör du ha god pedagogisk och relationell förmåga med intresse för att arbeta med vuxenutbildning.
Utbildningen är i sitt första skede och sker i samarbete med Åre kommun. Läs mer om utbildningen på vår hemsida: https://aredalensfhsk.se/underskoterska
Som vårdlärare ska du ha:
• En pedagogisk utbildning eller annan utbildning / erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant
• En utbildning inom vård och omsorg
• Yrkeserfarenhet som undersköterska eller sjuksköterska
• En god förmåga att samarbeta och möta personer från olika sammanhang
• Erfarenhet av Microsoft-365
• En samsyn i skolans kristna värdegrund
Meriterande
• Sjuksköterskeutbildning
• Erfarenhet av folkbildning / folkhögskola
• Kännedom om Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), skolans ideologiska huvudman
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten i rekryteringen.
Ansökan
Din ansökan vill vi ha senast 10/5 2026 till ansokantjanst@aredalensfhsk.se
. Ange "Ansökan vårdlärare" i ämnesraden. Vid frågor kontakta rektor Kristian Hartman, kristian@aredalensfhsk.se
. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50-70%. Tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en ferietjänst. Placeringsort är Hålland, Åredalens folkhögskola.
Kollektivavtal
Vi tillämpar Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal, Utbildning och Folkbildning.
Om skolan
Åredalens folkhögskola ligger högt belägen vid Indalsälven, ca 20 km öster om Åre. Skolan har ett brett kursutbud inom fyra inriktningar: Friluftsliv, Bibel/tro, Konst och Allmän kurs. Totalt har skolan ca 200 kursdeltagare på långa kurser, internat med boende för upp till 120 personer, samt ca 30 engagerade medarbetare. I vår verksamhet samarbetar vi med flera olika organisationer i civilsamhället. Åredalens folkhögskola är en av Sveriges över 110 rörelsefolkhögskolor och den drivs som juridisk person av en ideell skolförening och ideologisk huvudman är Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). På skolans hemsida www.aredalensfhsk.se
kan du läsa mer om skolan.
