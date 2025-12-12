Vårdenhetschef till LAH Motala
Var med och utveckla den nära vården i västra Östergötland! Som vårdenhetschef för LAH Motala har du möjlighet att vara delaktig i uppbyggnaden av en ny klinik - och därigenom skapa värdefulla vårdtillfällen inom palliativ vård för våra invånare.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Närvårdskliniken väster är en nybildad klinik som står för den specialiserade hemsjukvården i västra Östergötland. Avdelning 11 och LAH-enheterna i Motala och Mjölby ingår i närvårdskliniken västra sedan 2025.
LAH Motala är en mobil enhet med lång tradition inom palliativ vård och specialiserad hemsjukvård. Vi har påbörjat bygget av den nya verksamheten och du som vårdenhetschef kommer ha möjligheten att vara med och påverka arbetet kring en mycket viktig vård för våra östgötar.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ansvar för enhetens utveckling, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder en arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor och undersköterskor som du också arbetar kliniskt på 25 %. Vi söker därmed dig som är en god ledare som skapar delaktighet och engagemang samtidigt som du styrs av etik och värderingar. Du tar tillvara på medarbetares kunskaper och initiativ.
Om dig
Du har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet, ledarskapserfarenhet samt tidigare erfarenhet av arbete inom vårdverksamhet. Erfarenhet inom palliativ vård är meriterande. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du är trygg, lyhörd och har goda ledaregenskaper samt en utvecklad förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Vi önskar att ditt arbetssätt präglas av ett tillgängligt och närvarande ledarskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Ansökan och anställning
Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning inom din grundprofession.
Intervjuer är planerade till vecka 4-5 2026.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
