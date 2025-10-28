Vårdadministratör
Röntgen, Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län
Är du vårdadministratör och vill ha varierande arbetsuppgifter i en verksamhet där nytänkande och driv är vanliga egenskaper hos arbetskamraterna? Röntgen på Värnamo sjukhus söker nu en vårdadministratör. Välkommen med din ansökan!
Rollen som vårdadministratör
Som vårdadministratör arbetar du med remisshantering, tidsbokning och andra administrativa arbetsuppgifter. Du arbetar även med medicinsk dokumentation, vilket på röntgen innebär att skriva röntgensvar. Du arbetar i nära samarbete med andra vårdadministratörer och övriga yrkesgrupper inom röntgen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är på dagtid på vardagar, måndag till och med torsdag klockan 07.15-16.30 och fredag klockan 07.15-15.15.
Din blivande arbetsplats
Röntgen är en länsgemensam dygnet runt-klinik som har cirka 380 medarbetare och finns på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus.
Röntgen bedriver modern, högteknologisk diagnostik och erbjuder ett brett och avancerat utbud av undersökningar. Vi utför bland annat kärlinterventioner, skelett- och lungröntgen, datortomografier, mammografi, ultraljud, PET-CT och MR.
Vi på röntgen strävar hela tiden efter att utföra arbetet med hög kvalitet och bemöta patienterna på bästa sätt. Våra ledord är säker och effektiv röntgen, nöjda kunder, attraktiv arbetsplats och kontinuerlig utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, och vi följer hela tiden upp vår verksamhet och förändrar där det behövs.
Läs mer om röntgen som arbetsplats: Röntgenkliniken, Region Jönköpings län
Vi söker dig som tycker att det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor genom att sprida energi, glädje och nya tankar och idéer. Som utbildad vårdadministratör är du van vid att uttrycka dig i tal och skrift samt har en god språklig förståelse. Du får gärna ha ett intresse för IT.
För att du ska trivas i rollen är du strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dessa på ett planerat, organiserat och effektivt sätt. Du tycker om att hjälpa andra och har lätt för att samarbeta. Du är flexibel och serviceinriktad och har en positiv attityd. För oss är det viktigt att du är rätt person i vårt team och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett arbete i en ständigt förändrings- och utvecklingsinriktad verksamhet där vi tillsammans skapar ett gott arbetsklimat, en bra arbetsmiljö och en god vård för våra patienter. För att du ska få en bra start får du en anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter. Här finns stora möjligheter till utveckling och arbetsrotation, vilket gör att du får varierande arbetsuppgifter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Carin Peterson, områdeschef, 010-244 76 02, alternativt Ing-Marie Westman, områdeschef, 010-244 76 01.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 november 2025. Eftersom urval och intervjuer sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats:
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
