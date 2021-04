Varbergs roligaste säljjobb - Account Executive - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Varberg

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Varberg2021-04-09Brukar du läsa omdömen innan du anlitar eller kontaktar ett företag? Du är inte ensam, 9 av 10 personer vill läsa kundomdömen för att veta vilket företag de kan lita på. Reco är Sveriges största oberoende omdömessajt med över 3 000 anslutna företagskunder, över 2,2 miljoner unika besökare/år och snart 1 miljon omdömen.Vad innebär det att vara Account Executive på Reco?Som Account Executive ingår du i Reco 's Growth Team som sitter i fräscha kontor mitt i Varberg. Teamet består idag av 5 personer och förväntas växa till det dubbla inom 6 - 18 månader. Därmed kommer det, för rätt person, ges möjlighet att göra karriär i bolaget.Du kommer att bearbeta företag som själva aktivt tar kontakt med Reco för att få möjligheten att testa vår produkt/tjänst under en 2 månaders testperiod. (Inbound leads). Ditt jobb är att förklara/sälja in Reco som tjänst och med hög servicegrad hjälpa nya potentiella företagspartners genom sin testperiod.I samband med avslutat test kommer du att motivera företagen att ansluta sitt företag på ett månadsabonnemang. Sedan lämnar du med varm hand över vår nya partner till vårt Customer Success Team.Detta får duEn inspirerande teamkänsla med tydliga mål är viktigt för ossGoda utvecklingsmöjligheter - Fokus på personlig och professionell utvecklingLöpande coachning och uppföljningssamtal med närmsta chef, varje veckaSpännande resor som är kopplade till våra övergripande målMöjlighet att påverka ditt lönekuvert - fast lön och prestationsbaserad provisionFramtida karriärmöjligheterVad söker vi för person?Du är skicklig på att lyssna och förstå vad som behöver göras och hur du hjälper företagen på bästa sätt.Du vill bygga din egen karriär inom försäljning och är villig att kämpa hårt, lära dig av de bästa för att bli en av de bästa.Du har hög integritet som person samtidigt som du är mycket angelägen att överträffa kundens förväntan.2021-04-09Du har jobbat minst 3 år med kundrelationer på något sättMinst 1 års erfarenhet av uppsökande försäljningDokumenterat skicklig företagssäljare (B2B)Mycket god datorvana, Office- /Google-paketetBehärska minst svenska och engelska i tal och skriftPersonliga egenskaper som vi tycker är viktiga:Självgående med ett stort eget drivDu är en optimistisk och energisk problemlösareVilja att lära och att utvecklasStrukturerad och planeradÄr på ett naturligt sätt en lagspelareSocial kompetensSkicka ansökan via länk eller direkt till work@talentpartner.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner AB5683246