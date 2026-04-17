Vaktmästare till Frösö ridcenter
Vill du arbeta praktiskt i en miljö där både hästar och människor är en naturlig del av vardagen? Vi söker nu en vaktmästare till Frösö ridcenter, som ingår i vår kommunala verksamhet inom enheten Fritid.
Som vaktmästare har du en viktig roll i att bidra till en trygg, trivsam och välfungerande anläggning för alla besökare. Arbetet innebär löpande kontakt med föreningen, vilket gör att vi värdesätter ett serviceinriktat och professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Du arbetar brett med skötsel, service och underhåll på anläggningen. Arbetet sker både inne och ute, året runt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Daglig harvning och vattning av ridhusbotten och ridplan
Tillsyn av lokaler, stall, hagar och ridanläggning
Enklare reparationer, montering och snickeri enligt behov
Skötsel av uteområden, snöröjning, sandning och gräsklippning
Fastighetsskötsel
Vissa tider/perioder under året kommer arbete även förläggas på Fritids andra anläggningar, såsom fotbollsplaner, utegym, längdspår mm
Vem vi söker
Vi söker dig som är praktiskt lagd, trygg och gillar att ta ansvar i vardagen. Du trivs i en miljö där både djur och människor finns nära.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av vaktmästeri, fastighetsskötsel eller liknande praktiskt arbete
Grundläggande kunskap i enklare reparationer och underhåll
Maskinvana
God förmåga att arbeta självständigt, planera och följa upp dina uppgifter
Intresse för eller vana av att arbeta i miljö med hästar är meriterande
God samarbetsförmåga, en helhetssyn och ett lugnt, respektfullt bemötande
Så här går rekryteringen till
Urval och intervjuer sker löpande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till en trygg och omsorgsfull miljö på Frösö ridcenter. Tillträde så snart som möjligt, dock senast 3 augusti 2026.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kultur- och fritidsförvaltningen
Var med och skapa små och stora vardagsäventyr. En rolig friluftsaktivitet i vacker natur eller varför inte en spännande kulturell upplevelse? Det finns många äventyr att ta del av på våra anläggningar och aktivitetsområden, liksom på våra bibliotek, fritidsgårdar och på Kulturskolan. Vi har också ett rikt föreningsliv inom både idrott och kultur. I Östersund finns något för alla som vill ha en aktiv och meningsfull fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
ÖSTERSUND
Olov Eriksson olov.eriksson@ostersund.se
