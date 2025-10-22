Vaktmästare sökes omgående!
2025-10-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du en praktiskt lagd person som gillar att lösa problem och hålla ordning i vardagen? Vi söker en engagerad och självgående vaktmästare som trivs med ett omväxlande arbete där service, ansvar och teknisk kunnighet står i fokus. Här erbjuds du en viktig roll i det dagliga arbetet med att skapa trygga, välfungerande och trivsamma lokaler. Kan det vara något för dig?Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en vaktmästare till vår kund, ett stort kommersiellt fastighets- och investeringsföretag. Tjänsten är placerad i Linköping.Arbetsuppgifter
I rollen som vaktmästare har du en viktig roll i att se till att den dagliga driften av verksamhetens lokaler fungerar smidigt och effektivt. Arbetet är varierat och praktiskt, och innebär både service till medarbetare och samordning av lokala resurser. Du ansvarar för att lokaler och utrustning är i gott skick, att leveranser hanteras korrekt och att besökare tas emot på ett professionellt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samla in och dela ut post samt packa upp material och försändelser
Hämta och ta emot varor och paket
Bistå vid interna flyttar och möblering
Iordningställa lokaler och teknik inför möten och konferenser
Utföra enklare felsökningar i fastigheten och rapportera fel vidare
Kontrollera inpassering och ta emot besökare
Dokumentera utförda åtgärder och insatser
Dina egenskaper
I rollen är det viktigt att vara engagerad, självgående och ha ett praktiskt handlag. Rollen kräver att du är proaktiv och lösningsorienterad - du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ för att lösa problem innan de växer. Du trivs med ett varierat arbete och du kan med trygghet och flexibilitet ta dig an både stora och små uppgifter.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som vaktmästare
Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-12-31. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35511 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
