Vaktmästare, Grubbeskolan
2025-08-29
Grubbeskolan är en skola för elever i årskurs 7-9.
Vi har en skolgård och en konstgräsplan som inbjuder till aktivitet. Vårt fokus är kunskap, trygghet och trivsel. Här finns också profilklasser i musik. Personalen är behörig och engagerad och vi har en god föräldrasamverkan. Grubbeskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad vaktmästare till vår skola!
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 100%, med start 2025-12-01.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som vaktmästare har du mycket kontakt med skolpersonal, måltidsservice, fastighetsservice och lokalvård. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Underhåll av teknisk utrustning såsom smartboard, projektorer, ljus och ljud
• Programmering av kort och behörigheter i våra kort och låssystem
• Låsbyten/öppning av elevskåp. Kontrollera låsning av skolan, administrera låssystem, nyckelhantering samt vid behov byta låskolvar. Meriterande är om du har erfarenhet av systemen Salto och RCO
• Kontakt med Umeå Fritid vid uthyrning och lämna ut nycklar samt visa lokaler för föreningar som hyr.
• Enklare reparationsuppgifter, underhåll och installationer
• Möbelflyttar
• Återvinning/påfyllnad av lärarmaterial
• Ta emot leveranser
• Hantering av skolans post
• Viss administration, som t.ex. beställning av material
• Samordning av felanmälningar
Om dig
Vi söker dig som har en fastighetsutbildning och/eller flerårig erfarenhet från branschen.
Du har ett tydligt tekniskt intresse, är praktiskt lagd och bekväm med att arbeta i olika digitala system.
Som person har du god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, flexibel och stresstålig. Du kan planera och genomföra ditt arbete självständigt, samtidigt som du uppskattar att arbeta i team. Eftersom du dagligen möter elever, personal, leverantörer, hantverkare och andra samarbetspartners, är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga.
I rollen som vaktmästare är du en viktig förebild för skolans elever, vilket ställer krav på att du är ansvarsfull och professionell i ditt bemötande. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du även för säkerhetsrelaterade frågor, exempelvis brandlarm, utrymning och första hjälpen.
Övriga krav
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Vid anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, i enlighet med lagen om lämplighetskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
