Vaktmästare
Laxå Kommun / Fastighetsskötarjobb / Laxå Visa alla fastighetsskötarjobb i Laxå
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Vill du ha ett omväxlande och praktiskt arbete där du gör verklig nytta varje dag? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad vaktmästare till lokal- och miljöservice.
Är det dig vi söker?
Som vaktmästare hos oss blir du en viktig del av kommunens serviceverksamhet. Du arbetar tillsammans med lokalvårdare, lagerpersonal och andra kollegor för att skapa trygga, välfungerande och trivsamma miljöer i kommunens fastigheter. Arbetet är huvudsakligen förlagt till kommunens förskolor, skolor och sporthallar.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I rollen som vaktmästare ansvarar du bland annat för att:
- Utföra tillsyn, drift och underhåll av kommunens fastigheter
- Arbeta med både förebyggande och avhjälpande underhåll
- Hantera inkommande arbetsordrar
- Delta i arbetet med systematiskt brandskydd
- Medverka vid ut- och inrymningsövningar
- Ansvara för nyckelhantering
- Utföra enklare vaktmästarsysslor i samarbete med lokalvårdare
- Delta i snöröjning och andra säsongsbetonade arbetsuppgifter
i söker dig som:
- Har gymnasieutbildning med inriktning mot fastighetsskötsel, vaktmästeri eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Har erfarenhet av fastighetsskötsel, gärna i en servicefunktion
- Är praktiskt lagd och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andraDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
- Serviceinriktad och flexibel
- Ansvarstagande och strukturerad
- Självständig med god förmåga att prioritera
- Positiv och lösningsorienterad även när tempot är högt
- Bekväm i en arbetsmiljö där förutsättningarna kan förändras
Arbetet kan vara fysiskt krävande, vilket innebär att god fysisk förmåga är en förutsättning.
Laxå kommun är geografiskt vidsträckt och tjänsten kräver därför B-körkort.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KS, Lokal- och Miljöservice Kontakt
Heléne Flyckt, enhetschef 0584-473163 Jobbnummer
9769108