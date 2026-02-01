Vaktmästare
Möllstorps Camping AB / Fastighetsskötarjobb / Mörbylånga Visa alla fastighetsskötarjobb i Mörbylånga
Om jobbet
Som Vaktmästare på Möllstorps Camping blir du hjälten bakom kulisserna som ser till att vår camping är välkomnande, trivsam och redo för alla gäster. Här får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, allt från mindre reparationer till byte av glödlampor och gästservice.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Mindre reparationer och underhållsarbeten
Sophantering och återvinning
Hantera inkommande felanmälningar från gäster och kollegor
Trädgårdsarbete
Gästservice
Rondering på campingen och säkerställa en trygg miljö
Vi söker dig som trivs med variation och gillar att ta ansvar för att saker fungerar. Du är praktiskt lagd, problemlösande och tycker om att hålla ordning och skapa en trivsam miljö för både gäster och kollegor. Du är serviceinriktad och har lätt för att bemöta människor på ett vänligt och professionellt sätt, även i mer pressade situationer som kräver lugn och tydlighet. Som person är du flexibel och trivs med att jobba både självständigt och i team. Det är meriterande om du har har arbetat som vaktmästare i en liknande verksamhet. Då tjänsten innebär mycket gästkontakt krävs att du talar obehindrad svenska och engelska.
B körkort är ett krav
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Via mejl
E-post: info@mollstorpscamping.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Möllstorps Camping AB
(org.nr 556452-0707)
Turistvägen 14 (visa karta
)
386 33 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
