Vaktmästare
Lunds kommun / Fastighetsskötarjobb / Lund
2025-10-31
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare är din huvudsakliga uppgift att bidra till en välfungerande yttre och inre arbetsmiljö för barn, elever och personal på våra förskolor och skolor.
Med ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt ska vaktmästaren tillgodose verksamhetens behov av stöd kopplat till fastighetsskötsel. Arbetsuppgifterna är varierade och inkluderar allt från larm- och låshantering, avfallshantering och felanmälan, till montering av inventarier och halkbekämpning. Vaktmästaren följer rutiner kring egenkontroller och är kontaktyta gentemot fastighetsägaren. Medarbetaren tar stort ansvar i det systematiska brandskyddsarbetet.
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete för att säkerställa att våra barn och elever kan få en undervisning i välfungerande och säkra lokaler. Alla som arbetar inom våra serviceyrken är vuxna förebilder och betydelsefulla för våra elevers utveckling. Vi arbetar med hög servicenivå, gott samarbete och ett respektfullt bemötande.
Vi söker dig
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet från byggverksamhet eller fastighetsskötsel, samt B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av brandskydds- och skyddsrondsarbete, samt lås- och larmsystem.
Arbetstiden är förlagd under ordinarie verksamhetstider, vilket ställer krav på att du kan vara flexibel och trivas med att ha personal och barn/elever runt omkring dig medan du arbetar. Du är självgående i ditt arbete, men samtidigt del av ett arbetslag där vi självklart hjälps åt när det behövs. Som vaktmästare känner du en yrkesstolthet och du utför ditt arbete med stor noggrannhet och kvalité.
Du behöver ha grundläggande digitala kunskaper. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra dig både muntliga och skriftliga instruktioner. Du behöver också ha den fysiska förmåga som arbetsuppgifterna kräver för att kunna hantera lyft, verktyg, arbete ovanför huvudet etc.
För arbete inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret;
Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Provanställning kan komma att tillämpas.
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Tjänsten som vaktmästare är placerad inom serviceområdet Genarp-Veberöd. Uppdraget har för närvarande sin utgångspunkt från Svaleboskolan. I uppdraget är det totalt 10 stycken olika enheter som tillhör arbetsområdet. Detta arbete utförs tillsammans med en kollega där ni båda har ett nära samarbete men även kan jobba individuellt.
Serviceområde Genarp-Veberöd är en del av verksamhetsgruppen Lokal och måltid, vars huvudsakliga syfte är att säkerställa god service inom lokalvård, kök och vaktmästeri ute på förvaltningens förskolor och skolor.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Maria Szymanski, servicechef
9582560