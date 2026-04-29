Vägarbetare/TA Jönköping
Nu söker vi efter en duktig medarbetare som vill arbeta med Trafikanordningar (TA) i Jönköping med omnejd. Vår affär är en viktig pusselbit i satsningen mot säkra arbetsplatser och en trygg trafikmiljö. Vi söker nu dig, som precis som vi - brinner för säkerhet på väg!
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som vägarbetare inom trafikanordningar
Som vägarbetare kommer ditt arbete huvudsakligen bestå i att genomföra TA-projekt i Jönköping med omnejd. Du kommer att vara verksam med TA-projekt som vi bedriver i stort och smått. Det innebär bland annat att tjänsten medför körning av TMA-bil samt arbeta med utsättning av trafikanordningar för att skapa säkra vägarbetsplatser.
Till din hjälp har du nära arbetsledning och underentreprenörer att samarbeta med. Arbetet är av fysisk karaktär och vi arbetar utomhus.
Tjänsten är heltid och arbetstiden är normalt förlagd mellan kl 07-16, dock kan obekväma arbetstider förekomma. Beredskap kan även förekomma i tjänsten. Start enligt överenskommelse. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Placeringsort är Jönköping.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi vill att du tar egna initiativ, att du är förändringsbenägen och därmed öppen att för nya arbetsuppgifter. Vi är flexibla och omtänksamma, vi hjälper varandra när det behövs. Grunden till att lyckas i den här tjänsten är att du utöver din kompetens har en serviceinriktad profil och vill ha roligt på arbetet!
För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
B och C-körkort
God svenska i tal och skrift
YKB
Det är dessutom meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på väg eller inom drift/underhåll samt har CE-körkort och kranutbildning.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position. Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 22 maj. Urval och intervjuer görs löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Thomas Landström, thomas.landstrom@svevia.se
. Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Manager Elna Sandberg, elna.sandberg@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7656903-1974013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
https://jobb.svevia.se
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
