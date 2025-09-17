UX-designer till kund i Halmstad
Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget syftar till att professionalisera och vidareutveckla kundens ServiceNow-plattform. IT-service har i dagsläget ett internt team med fem utvecklare och systemadministratörer. Teamet ansvarar för både daglig leverans och en växande backlog. Flera initiativ är redan tekniskt implementerade, men ännu inte konfigurerade eller driftsatta i skarp miljö. Genom att tillföra extra kapacitet under en avgränsad period vill vi ge pågående projekt den nödvändiga skjutsen framåt och etablera lösningarna i verksamheten.
UX-resursen kommer främst att fokusera på portalutveckling. Arbetet omfattar att ta ett helhetsgrepp om struktur och design i Employee Service Center (ESC), etablera en tydlig portalstruktur via CRM och Internal Business Location samt skapa moderna och lättadministrerade portaler. Utöver detta ska UX-resursen bidra med design av användarvänliga dashboards, rapporter och visualiseringar samt delta i workshops och dokumentation.
Skallkrav
Minst fyra års erfarenhet och flera större projekt, med stark problemlösningsförmåga.
Dokumenterad erfarenhet av UI/UX-utveckling inom ServiceNow.
Fördjupad kompetens inom Employee Center (ESC) och Service Portal.
Erfarenhet av design och utveckling av användarvänliga portaler och gränssnitt.
Förmåga att utveckla dashboards, rapporter och visualiseringar med fokus på användbarhet.
Erfarenhet av att genomföra workshops och omsätta verksamhetens behov i designlösningar.
Ha relevanta ServiceNow-certifieringar.
Ska vara flytande i svenska eller engelska i både tal och skrift.
