Utvecklingsledare med ateljeristautbildning
Sigtuna kommun, Förskolor och grundskolor / Pedagogjobb / Sigtuna Visa alla pedagogjobb i Sigtuna
2026-02-18
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning. Kommunen har 23 förskolor organiserade i tio enheter med rektorer, ledda av verksamhetschef.
Med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi arbetar kommunens förskolor projektinriktat med barnens utforskande som grund. Tillsammans arbetar vi för att skapa en kvalitativ och likvärdig förskola för alla barn i kommunen.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad centralt i organisationen och du rapporterar till verksamhetschef. Rollen innebär ett nära samarbete med centrala funktioner och kollegor, och omfattar både operativt och strategiskt arbete med fokus på likvärdighet, pedagogisk utveckling och estetiska processer.
Tjänsten består av två delar. Dels att du tillsammans med förskolestrateg och skolchef utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet genom att analysera resultat och omsätta dem i mål och konkreta aktiviteter. Den andra delen av uppdraget är att tillsammans med central ateljerista vidareutveckla Skolgatan 15, de kommunala förskolornas pedagogiska utvecklingscenter. Här möts personal i interaktiva miljöer och ateljéer för workshops, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.
I rollen ingår även att skapa, planera och genomföra utbildningsinsatser som föreläsningar och workshops. Du arbetar nära verksamheten genom handledning av arbetslag på förskolorna, med utgångspunkt i Reggio Emilia-filosofins syn på barns hundra språk.
Tjänsten planeras omfatta 80 %.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ateljeristautbildning. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete utifrån Reggio Emilia-filosofin, systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå samt handledning av personal i verksamheten.
Vidare har du vana av att föreläsa och leda utbildningsinsatser för både större och mindre grupper samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har förmåga att växla mellan operativt arbete ute i verksamheten och övergripande analys och strategiskt arbete på huvudmannanivå.
Som person är du stabil och trygg i din yrkesroll. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, behåller ett gott humör vid press och motgångar samt har förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du är relationsskapande och tar aktivt initiativ i sociala och professionella sammanhang. Du skapar förtroendefulla kontakter och bidrar till goda samarbeten. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt. Du är även analytisk och kan se logik och samband i komplex information och miljöer.
Varmt välkommen med din ansökan!
