Utvecklingsingenjör inom verkansdesign
2026-06-02
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du arbeta med avancerad produktutveckling där du får följa hela kedjan från idé till färdig lösning? Hos Saab Dynamics i Karlskoga blir du en del av ett tekniktungt sammanhang där innovation, kvalitet och långsiktig utveckling står i fokus.
Som utvecklingsingenjör inom Warhead Design arbetar du brett med design och utveckling av verkanssystem. Rollen innebär att du är involverad genom hela utvecklingsprocessen från koncept och konstruktion till testning, verifiering och vidareutveckling av färdig produkt. Det ger dig en unik möjlighet att både påverka tekniska lösningar tidigt och följa dem hela vägen till implementation. Här finns goda möjligheter att fördjupa sig tekniskt och arbeta långsiktigt inom ett avancerat och nischat teknikområde där utveckling och innovation är en central del av vardagen. Du kommer successivt att bygga upp din specialistkompetens inom området.
I ditt dagliga arbete kombinerar du teoretisk problemlösning med praktiskt genomförande. Du arbetar med konstruktion och teknisk design i komplexa system, analyserar och löser tekniska utmaningar samt deltar i framtagning av försöksmateriel och genomförande av provning. En viktig del av rollen är också produktvård, där du bidrar med förbättringsförslag, genomför utredningar och säkerställer att produkterna fortsätter utvecklas över tid. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt.
Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor. Du ingår i ett team med hög kompetens där kunskapsdelning och gemensam problemlösning är en naturlig del av arbetssättet. Samtidigt förväntas du kunna driva dina egna uppgifter framåt och fatta välgrundade beslut.
Resor både inom och utanför Sverige kan förekomma.
För att trivas i rollen ser vi att du är en nyfiken och engagerad person med ett genuint teknikintresse. Du motiveras av att förstå hur saker fungerar på djupet och drivs av att utveckla lösningar som håller hög kvalitet över tid.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en miljö där du arbetar nära andra, delar kunskap och bidrar till gemensamma mål. Samtidigt är du självgående i ditt arbetssätt, tar ansvar för dina uppgifter och har förmåga att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt.
Vi tror att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, exempelvis inom maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande
Erfarenhet av konstruktion i 3D-verktyg
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av konstruktions- eller systemingenjörsarbete. Har du dessutom ett praktiskt intresse och uppskattar att arbeta hands-on, exempelvis i samband med tester och framtagning av försöksmaterial, ser vi det som ett stort plus.
Vi värdesätter också att du är noggrann, ansvarstagande och har ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
