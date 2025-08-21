Utvecklare med fokus på frontend
2025-08-21
Vill du arbeta i ett team där du får möjligheten att tillsammans med kompetenta kollegor hjälpa våra kunder att bygga digitala lösningar inom bank och finans? Då har vi på LeanOn rätt utmaning för dig!
LeanOn utvecklar systemlösningar som idag används hos några av Nordens största banker, börser och fondbolag.
Finansbranschen står inför ett kontinuerligt digitaliseringsarbete för att möta olika krav från kunder och myndigheter samt för att skydda sin verksamhet från morgondagens cyberhot. I det sammanhanget spelar LeanOn en viktig roll där vi med hög teknisk kompetens och domänkunskap bidrar till våra kunders lösningar! Vi befinner oss i en spännande fas med flera satsningar både hos våra kunder och inom vårt eget produktutbud och söker just nu en fullstack-utvecklare med fokus på frontend som vill vara med på vår fortsatta resa!
Vår vision är att vara en arbetsplats där våra medarbetare trivs och får möjligheten att växa och utvecklas. Vi har ett tydligt fokus och en hög ambition i dessa frågor vilket har lett till att vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser flera år i rad!
LeanOn har kontor i både Uppsala och Stockholm och för denna roll ser vi gärna att du utgår från Uppsalakontoret.
Din vardag
Som frontend-utvecklare hos oss deltar du i alla delar av utvecklingsprocessen; från kund- och användarmöten, kravställning, utveckling, testning och produktionssättning. Du kommer jobba nära UX-designers, Java/backend-utvecklare och testare. Tillsammans tar vi oss an projekt, som exempelvis kan innebära att utveckla en webbklient för någon av våra egna produkter eller vidareutveckla en kundportal för någon av våra fondbolag. Du kommer även få möjligheten att arbeta mot backend i viss utsträckning. Hos oss på LeanOn får du en varierad och utvecklande roll genom våra olika kundprojekt och även möjlighet till konsultuppdrag hos våra kunder.
Om du tycker att detta låter intressant och uppskattar att samarbeta och diskutera lösningar med både kunder och kollegor, så vill vi gärna höra från dig!
Vem vi söker
Vi söker dig med stort intresse för frontend-utveckling och som antagligen har erfarenhet av att arbeta i en renodlad frontend-roll eller som fullstack-utvecklare och nu strävar efter att fokusera mer på webbklienter. Vidare ser vi gärna att du har intresse att driva och fatta beslut om framtida utveckling av teknikval.
Kvalifikationer:
Djupa kunskaper inom JavaScript, React, HTML och CSS
Stark förståelse för Typescript
Meriterande kunskaper: Svelte och testning, Testing-library, Vitest, Playwright, Bootstrap och Tailwind.
Som individ trivs du med ansvar och har förmågan att effektivt prioritera och driva ditt arbete framåt. Du har lätt för samarbete med kollegor inom olika kompetensområden och känner dig trygg med att uttrycka dina åsikter och vara rådgivande, särskilt när det gäller teknikval och design, för att på bästa sätt möta kunders önskemål.
På LeanOn bygger vi företaget tillsammans och värderar varje individs bidrag. Vi söker därför en person som inte bara uppskattar att bidra till förbättring utan också har förmågan att lyfta och driva igenom olika idéer. Din entusiasm och engagemang kommer att vara en viktig del av vårt team och bidra till vår gemensamma framgång!
Vad kan vi erbjuda dig?
• En arbetsplats som befinner sig i en spännande fas där dina idéer uppmuntras.
• Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka.
• Otroligt kompetenta kollegor att samarbeta och utbyta erfarenheter med.
• En flexibel och hybrid arbetsplats med stor frihet att planera vardagen för att få arbete och privatliv att gå ihop.
• Sociala aktiviteter: vi vill att du ska må bra, trivas och ha roligt på arbetet och därför arrangerar vi regelbundet olika sociala aktiviteter.
• Individuella kompetensutvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att utbilda dig under arbetstid. Hos oss får du även möjlighet att utvecklas genom utbildningsdagar och delta på internationella teknikkonferenser.
• Generösa förmåner med till exempel maximalt friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Möjlighet att välja din egen arbetsutrustning.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leanon AB
(org.nr 556554-1595)
Svartbäcksgatan 8 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Kontakt
HR-ansvarig
Emma Karlson Mokoena emma.karlson@leanon.se 0739528553 Jobbnummer
9468700