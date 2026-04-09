Utvecklare
Vision / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vision i Göteborg
, Trollhättan
, Halmstad
, Jönköping
, Skövde
eller i hela Sverige https://vision.se/Om-Vision/
är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring och vi fortsätter öka i facklig styrka. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 220 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO
Vi söker en facklig utvecklare
Är du en trygg och social relationsbyggare som trivs med ett uppsökande och rörligt arbete på arbetsplatser? Du skapar kontakt, bygger förtroende och engagerar både nya medlemmar och fler förtroendevalda. Du drivs av att påverka, inspirera och få människor att ta steget in i fackligt engagemang.
Samtidigt har du en analytisk förmåga och kan stötta avdelningar och klubbar i att kartlägga potentialen för nya medlemmar och förtroendevalda samt ta fram strategier för att stärka den fackliga närvaron. Då har vi ett intressant uppdrag ledigt!
Vision satsar nu på att växa genom fler medlemmar, fler förtroendevalda och starkare närvaro på arbetsplatserna. Därför söker vi en medarbetare till vårt center i Göteborg som vill vara med och utveckla våra förutsättningar att stötta avdelningar, klubbar och oorganiserade arbetsplatser i arbetet med att öka den fackliga styrkan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja avdelningar och klubbar utifrån en framtagen metodik med målet att öka rekrytering av nya förtroendevalda och medlemmar.
Initiera och delta i medlems- och ombudsvärvande aktiviteter med fokus på arbetsplatsbesök.
Stötta nya förtroendevalda inom privata avtalsområdet i deras arbete med lokal ökad organisering.
Vi söker dig som har:
God erfarenhet av utvecklings-, värvnings- och organiseringsarbete.
Erfarenhet av fackligt arbete, antingen som anställd eller förtroendevald.
God förmåga att arbeta självständigt och bygga långsiktiga relationer.
God pedagogisk förmåga och personlig mognad.
Förutsättningar för att jobba i en arbetsvardag som innebär mycket resor över vårt geografiska ansvarsområde (Västra Götaland och Halland)
Känner till och står bakom Visions värderingar.
Tjänsten är en avtalad visstidsanställning i till och med 30 december 2027.
Du kommer att utgå från vårt center i Göteborg i våra lokaler som har fokus på god arbetsmiljö och flexibilitet. Vi erbjuder också möjligheten att arbeta på distans till viss del om verksamheten tillåter. Tjänsten innebär krav på körkort och tillgång till bil.
Tillträde efter överenskommelse - skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2 maj 2026. Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut.
Du ansöker genom att klicka på knappen ansök nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision
, https://vision.se/
Box 7825 (visa karta
)
103 97 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Niklas Hjelte niklas.hjelte@vision.se
9844835