Utredare inom samordnat folkhälsoarbete
Folkhälsomyndigheten / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2025-10-03
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkhälsomyndigheten i Östersund
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du vara med och bygga upp ett team som ska ge stöd till kommuner och regioner i utfallsfokuserade arbetssätt och investeringsmodeller - för ökade hälsovinster? Är du en erfaren utredare eller motsvarande med kunskap om välfärdsutveckling, sociala investeringar och utfallsfokuserat arbete? Är du engagerad i att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Kom då och jobba med ett kompetent och engagerat team i ett spännande regeringsuppdrag!
Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill bidra med din kunskap om välfärdsutveckling i teori och praktik. Du har lång erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom offentlig sektor och särskild kompetens inom välfärdsutveckling, sociala investeringar och utfallsfokuserat arbete. Du trivs i en roll där du arbetar i grupp och bidrar i det pågående utvecklingsarbetet på myndigheten.
Du kommer främst att delta i arbetet med ett pågående regeringsuppdrag. Uppdraget innebär att utforma och implementera ett långsiktigt nationellt stöd för att stimulera användandet av utfallsfokuserade arbetssätt och investeringsmodeller, såsom sociala utfallskontrakt. Som utredare kommer du att delta i utvecklingsarbetet kring frågor som:
• Målgruppsanpassad utveckling av ett nationellt stöd för utfallsfokuserade arbetssätt och investeringsmodeller till regioner och kommuner.
• Utveckling av effektlogik för uppföljning av olika utfallsområden.
• Sammanställning av kunskap, underlag och omvärldsbevakning.
• Sammanställning av lärdomar från det pågående arbetet.
Som utredare ingår även sedvanligt förekommande arbetsuppgifter som utredare på myndigheten, som att ingå i olika arbetsgrupper, besvara remisser och bidra till internt utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Kandidatexamen inom folkhälsovetenskap, statsvetenskap, ekonomi, statistik, beteendevetenskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Goda kunskaper om investeringsmodeller för välfärdsutveckling.
• Erfarenhet av arbete med effektlogik/förändringsteori.
• Erfarenhet av att sammanställa olika slags underlag såsom kartläggningar och utvärderingar.
• Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och gott bemötande. Du är strategisk, ansvarstagande och har ett helhetsperspektiv i ditt arbetssätt.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt läggs vid:
• Kunskap om hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser.
• Erfarenhet av samverkansprocesser och utvecklingsarbete.
• Kunskap om effektutvärdering.
• Erfarenhet från arbete på myndighet, statligt bolag eller regeringskansliet.
Vikt läggs vid:
• Kunskap om open source-lösningar för välfärdsutveckling som bidrar till transparens och lärande.
• Kunskap om målgruppsanpassad tjänsteutveckling.
• Erfarenhet från arbete i kommunal eller regional verksamhet.
• Kunskap om internationella och nationella erfarenheter av välfärdsutveckling, sociala investeringar och/eller utfallsfokuserat arbete.
• God förmåga att uttrycka dig på engelska, både muntligt och skriftligt.
Vad gör enheten?
Enheten för samordnat folkhälsoarbete ska bidra till en god och jämlik hälsa genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer.
Enheten ska samverka och samarbeta med myndigheter, regionala och lokala aktörer, samt hålla i de kontinuerliga samråden med organisationer om nationella minoriteter, migranter och personer med funktionsnedsättning i syfte att skapa ett effektivt och sammanhållet folkhälsoarbete, samt för att identifiera, analysera och stödja med relevant kunskap.
Enheten vägleder andra myndigheter i deras arbete med att genomföra åtgärder inom folkhälsoområdet och FN:s globala hållbarhetsmål med särskilt fokus på den sociala dimensionen av Agenda 2030.
Enheten hanterar vissa utredningar och analyser inom ramen för det nationella folkhälsoarbetet.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker 2026-01-01 eller snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nina Lindqvist, telefon 010- 205 21 93.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Läs mer om hur det är att jobba hos ossPubliceringsdatum2025-10-03Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-10-26 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04258-2025-2.1.1 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), http://www.folkhalsomyndigheten.se Jobbnummer
9538750