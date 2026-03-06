Utredare inom samordnat folkhälsoarbete
2026-03-06
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du bidra till en god och jämlik hälsa genom att samordna och stödja folkhälsoarbetet med kommuner, regioner och andra myndigheter? Då är detta en möjlighet för dig att göra skillnad. Läs mer och ansök redan idag!
Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att:
• Bidra till samordningen av det svenska folkhälsoarbetet.
• Forma och leda samverkan och dialoger med kommuner, regioner och andra myndigheter i frågor som har bäring på folkhälsoområdet samt i andra tvärsektoriella frågor.
• Verka som processledare vid workshops, större möten och liknande aktiviteter.
• Samla in behov av stöd inom folkhälsoområdet och omvandla dessa till praktisk nytta för målgrupper på lokal, regional och nationell nivå.
• Planera, utveckla och förmedla kunskap och stöd för praktisk användbarhet och nytta till våra målgrupper.
• Analysera, utreda, besvara remisser, skriva rapporter och i övrigt bidra i myndighetens ordinarie arbete.
Utöver detta ingår även andra sedvanliga arbetsuppgifter för utredare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Högskoleexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde som myndigheten bedömer vara likvärdigt.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, strukturerad och flexibel. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Flera års erfarenhet av folkhälsoarbete på regional och/eller kommunal nivå.
• Flera års erfarenhet av arbete med samordnande och/eller processledande karaktär.
• Erfarenhet av utredningsarbete, till exempel att ta fram olika slags kunskaps- eller beslutsunderlag.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete.
• Vana att sprida och presentera metoder och verktyg inom folkhälsoområdet.
• Erfarenhet av att stödja implementering och verka pådrivande gentemot olika professioner och organisationer.
Vikt läggs vid:
• Erfarenhet av att arbeta med tvärsektoriella frågor.
Vad gör enheten?
Enheten för samordnat folkhälsoarbete ska bidra till en god och jämlik hälsa genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till myndighetens målgrupper. Enheten arbetar med det övergripande folkhälsopolitiska målet och ramverket som grund.
Enheten samlar, stödjer och följer upp folkhälsoarbetet i syfte att driva på arbetet på nationell nivå. Det innebär att vi samlar aktörer och målgrupper på olika platser och arenor för att samordna och föra dialog. Vi tillhandahåller stöd till våra målgrupper i deras folkhälsoarbete, såsom till exempel beteendeinsikter och implementeringsstöd. Vi följer upp och analyserar hur folkhälsoarbetet organiseras och bedrivs på systemnivå.
Enheten ansvarar för myndighetens samverkan med organisationer om nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Vi samordnar också myndighetens arbete med dessa frågor.
Vi samordnar myndighetens arbete med kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nina Lindqvist, telefon 010- 205 21 93.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicerings datum 2026-03-06
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-03-29 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00776-2026-2.1.1 Ersättning
