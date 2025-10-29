Utredare - Civil beredskap
Om jobbet
Vi söker dig som med stort engagemang vill vara med och utveckla vårt arbete med kris och beredskap, och som tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Transportstyrelsen är en beredskapsmyndighet vars verksamhet är viktig för att Sveriges transporter ska fungera i vardag, kris och krig. Du kommer att vara viktig för att avdelningen är med och bidrar till myndighetens arbete med beredskapsplanering.
I din roll som utredare för civil beredskap på avdelning Fordonsinformation kommer du att ha en viktig roll i att utvärdera och föreslå åtgärder för att stärka avdelningens beredskaps- och krishanteringsförmåga. Du kommer bland annat att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och utveckla kontinuitetsarbetet. Att du har erfarenhet av att ta initiativ, driva och utveckla ett område är en förutsättning för jobbet.
I säkerhetsarbetet har vi har ett nära samarbete med kollegor inom hela avdelningen och andra avdelningar. För att trivas i den här rollen är det viktigt att du gillar att samarbeta, ta ansvar och att hitta lösningar i komplexa frågor. Du ska också vilja utveckla både dig själv, andra och verksamheten samt tycka att det är spännande med varierande arbetsuppgifter och uppdrag som kan omfatta hela avdelningen.
Tjänsten är placerad på enhet Staben där arbete pågår med att etablera en sektion för säkerhetsarbete. Du kommer att vara med och bidra i utvecklingen av den nya sektionen.
Staben ger stöd till övriga verksamheter inom avdelningen med såväl generell som specifik kompetens och ska inom vissa områden styra, stötta och samordna samt följa upp avdelningens verksamhet.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
ingå i avdelningens säkerhetsfunktion och arbeta aktivt med att höja säkerhetsmedvetenheten på avdelningen, främst inom beredskap. Det innebär att
utveckla avdelningens förmåga att hantera kris, krig och höjd beredskap
utveckla och stötta avdelningens arbete med beredskapsplanering med utgångspunkt i kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalyser
förvalta och utveckla avdelningens beredskapsorganisation
planera och genomföra utbildningar, övningar och informationsinsatser
representera avdelningen i samverkansforum och arbetsgrupper
utveckla processer och arbetssätt samt upprätta och förvalta styrande och stödjande dokument
bereda och föredra olika analyser, rapporter och beslutsunderlag
granska och hantera remisser
vara stöd vid revisioner gällande avdelningens beredskapsarbete
vid behov delta i övriga uppdrag inom sektionen och enheten.
Du måste ha
relevant eftergymnasial utbildning inom beredskap, totalförsvar eller samhällssäkerhet, eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med beredskaps- och totalförsvarsfrågor, till exempel krisledning, kontinuitetshantering eller risk- och sårbarhetsanalyser
goda kunskaper om författningar inom området
aktuell erfarenhet av att planera och genomföra analys- och utredningsarbete
god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av offentlig förvaltning
erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd
erfarenhet av att utveckla processer och arbetssätt
god förmåga att hålla presentationer, utbilda och leda workshops.
Vi vill att du
har samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
är initiativtagande, dvs. tar initiativ sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
är självgående, dvs. tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
är strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
är stabil, lugn och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
har ett gott omdöme, gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Marie Kensby, 010-4957936 Marie.Kensby@transportstyrelsen.se
ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-9965. Vi behöver din ansökan senast den 19 november 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
