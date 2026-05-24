Utredande psykolog
Moment Hälsa AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-05-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moment Hälsa AB i Stockholm
, Borlänge
, Karlstad
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Moment Psykologi & Psykiatri förstärker nu teamet med fler utredande psykologer. Är du psykolog med gedigen kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete?
Som psykolog hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation med trevliga kollegor och hög kompetens. På Moment finns ett stabilt kunnigt team med psykologer och specialistläkare.
Om verksamheten
Moment Psykologi & Psykiatri är en psykologi- och psykiatriverksamhet vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Våra uppdragsgivare är offentlig sektor, företag och privatpersoner. Vi har verksamhet som bedrivs i Stockholm, Malmö, Karlstad, Uddevalla, Borås, Göteborg, Skövde och Umeå.
Arbetsplats är Stockholm, Göteborg eller Karlstad - du kan välja! Verksamheten bedrivs i representativ mottagningslokal. Vi har ett unikt team av specialister bestående av psykiatriker, psykologer och sjuksköterska som träffar våra patienter både på mottagningen och digitalt.
Vår vision är ett samhälle med bättre hälsa där alla får rätt vård i rätt tid. Omtanke, kunskap och generositet genomsyrar verksamheten. Publiceringsdatum2026-05-24Om tjänsten
Som utredande psykolog hos oss ansvarar du för att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt vuxna i samarbete med psykiatriker. Du arbetar med frågeställningar kring ADHD/Autism/IF/Bred psykiatrisk bedömning.
Uppdraget innebär resor och övernattningar. Patientbesök genomförs både fysiskt i mottagningslokal och digitalt.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra insatser systematiskt och har 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar. Hos oss får du kunskapspåfyllning och handledning av hög kvalitet.
Vem är du?
Du är psykolog med minst tre (3) års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Du har god kompetens inom neuropsykiatrisk test- och utredningsmetodik.
Du har gedigen kunskap om ADHD, Autism, IF och bred psykiatrisk differentialdiagnostik. Du arbetar självständigt och strukturerat och har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Du har goda referenser på neuropsykiatriskt utredningsarbete utfört det senaste året. Särskilt meriterande är erfarenhet av utredningar av mindre barn.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med patientens bästa i fokus. Du är prestigelös, generös och engagerad.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården.
Vi erbjuder dig
Som utredande psykolog på Moment får du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag. Hos oss hittar du arbetsglädje, gemenskap, frihet och möjligheter till utveckling. Du får vara del av en välrenommerad verksamhet som utför utredningar av hög kvalitet. Du kommer att ingå i ett stöttande team som skapar fantastiska resultat - varje dag. Här verkar du tillsammans med kollegor i en kvalitetsfokuserad organisation med snabba beslutsvägar - allt för att du ska kunna göra det du gör bäst.Om företaget
Vi är Moment - en privat vårdgivare som erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri. Vår målgrupp är offentlig sektor, företag och privatpersoner.
Du hittar våra mottagningar på ett tiotal orter över hela Sverige. Vi genomför även konsultuppdrag på plats hos våra kunder. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Moment grundades 2010 och leds sedan starten värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Bolaget har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger, senast 2022.
Vi har löpande urval så tveka inte att visa ditt intresse redan idag. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7785332-2015577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moment Hälsa AB
(org.nr 559268-0242), https://jobb.momenthalsa.se
Drottninggatan 99 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Moment Jobbnummer
9925119