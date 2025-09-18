Uthyrningsadministratör sökes! perfekt för dig som är student
2025-09-18
Är du en strukturerad och driven person med ett intresse för både administration och försäljning? I rollen som uthyrningsadministratör får du kombinera kundkontakt med affärsmässighet och bidra till att skapa attraktiva lokallösningar i ett växande fastighetsbolag. Kan det vara något för dig?Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en uthyrningsadministratör för vår kunds räkning, ett företag verksamt inom fastighetsutveckling och förvaltning med fokus på att skapa trygga och attraktiva miljöer i två av Sveriges största städer. Verksamheten omfattar både bostäder och kommersiella fastigheter, med särskild tyngdpunkt på hållbarhet och samhällsansvar. Du förväntas jobba 1-2 dagar i veckan och du utgår från kontoret beläget i Stockholm.Arbetsuppgifter
Som uthyrningsadministratör med säljfokus får du en dynamisk roll där du både driver administrativa processer och är en viktig del av den kommersiella uthyrningen. Du arbetar med att hantera och uppdatera hyresavtal och fastighetsinformation, samtidigt som du har en aktiv roll i att sälja in lediga lokaler och skapa långsiktiga relationer med potentiella kunder. Rollen kräver initiativförmåga, struktur och ett stort engagemang för kundkontakt - från att ta det första samtalet till att slutföra en affär. Du bygger kundbanker, håller dialogen levande med intressenter och är en viktig länk i hela uthyrningsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för uthyrning av kommersiella lokaler inom företagets fastighetsbestånd
Administrera och uppdatera hyresavtal och fastighetsdata i affärssystem
Bygga kundbanker, kontakta och följa upp med potentiella hyresgäster
Delta i visningar och hantera hela uthyrningsprocessen från första kontakt till avtal
Skapa goda kundrelationer och leverera hög servicenivå
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som uthyrningsadministratör är du en person som är framåt och driven, med ett naturligt engagemang för både resultat och kundrelationer. Du arbetar strukturerat och har lätt för att hålla ordning även i perioder med högt tempo. Din ambition och målmedvetenhet gör att du tar initiativ, följer upp och ständigt strävar efter att utvecklas - både i rollen och tillsammans med teamet.
Är du vår nästa stjärna?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Pågående utbildning, gärna studier inom fastighet/samhälle eller liknande som pågår till åtminstone sommaren 2026
Tidigare erfarenhet av att ha jobbet med sälj eller mötesbokning
God systemvana
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Deltid (8-16h/vecka), konsultuppdrag till och med sommaren 2026. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Om Perido
Om Perido

Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet.
