Uthyrning av rum till terapeut
2026-02-27
Söker någon som vill hyra in sig i eget terapeut-rum.
Vi är en stor salong i kärnan av Stenungsund. I nuläget är vi 6 frisörer och en hudterapeut och söker ny terapeut som vill vara med och utöka vårt team.
Du har eget rum med tillgång till stängd dörr. Reception, vänhörna, personalrum mm delar vi allihopa.
Släng gärna iväg ett mail om intresse finnes. Med vänlig hälsning, Jennifer Studio West.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: jenn.wiking@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studio West AB
(org.nr 556712-6932)
Östra Köpmansgatan 26 (visa karta
)
444 30 STENUNGSUND Jobbnummer
9766668