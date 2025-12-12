Uthyrare
2025-12-12
Nu finns chansen att söka en nyckelroll hos HS Prokura i fastighetsbranschen. Du kommer till ett familjärt och till antalet anställda, litet bolag där varje person är viktig. Rollen är varierande och utmanande. Varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen
I rollen som uthyrare på HS Prokura AB får du en central position i ett professionellt och växande fastighetsförvaltningsbolag baserat i Gävle. HS Prokura har uppdraget att förvalta fastigheter åt Fastighets AB Regio i centrala Gävle, främst inriktat mot kontor och en mindre andel bostäder. Som uthyrare kommer du att stödja bolagets tillväxt genom att attrahera och behålla hyresgäster, driva uthyrningsprocesser och bidra till bolagets strategiska förvaltningsmål.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Ansvara för uthyrning av bostäder och lokaler inom HS Prokuras fastighetsbestånd i Gävle.
Marknadsföra vakanta objekt, genomföra visningar och hantera intresseanmälningar.
Förhandla hyresavtal och upprätta hyreskontrakt tillsammans med ekonomifunktionen.
Bygga och vårda relationer med nuvarande och potentiella hyresgäster för att förbättra kundnöjdheten och hyresgästlojaliteten.
Samarbeta med teknisk förvaltning för att säkerställa god kvalitet och snabba åtgärder vid underhålls- och servicebehov.
Delta i rapportering, analys och prognoser av uthyrningsgrad och hyresintäkter.
Aktivt bidra till HS Prokuras hållbarhetsarbete och bidra till att upprätthålla bolagets standard för miljöansvar.
Vem är du
Erfarenhet från uthyrning, fastighetsförvaltning eller liknande roll är meriterande men inget krav.
Strukturerad och självgående - du kan driva uthyrningsprocesser självständigt.
Relationsskapandere med förmåga att bygga många och långsiktiga relationer.
Goda administrativa kunskaper och vana av att hantera kontorsverktyg.
Utmärkta kommunikations- och förhandlingsförmågor.
Analytisk förmåga - du kan följa nyckeltal och dra slutsatser för att optimera uthyrningen.
Meriterande med kunskaper inom marknadsföring och sociala medier.
B-Körkort
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett bolag med stark lokal närvaro och fastighetsportfölj.
Möjlighet att vara med och påverka bolagets tillväxt och strategiska utveckling.
Ett samarbetsorienterat arbetsklimat med nära kontakt mellan uthyrning, förvaltning och ekonomifunktion.
En arbetsplats där man trivs och har roligt på jobbet.
Vad händer när du sökt tjänsten
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tomas Danebäck på tomas.daneback@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Du kommer också få svara på några frågor från vår AI-assistent. Den kandidat som är aktuell för tjänsten kommer få genomgå en säkerhetsprövning då flera av byggnaderna i fastighetsbeståndet kräver att man är säkerhetsklassad. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://hsprokura.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HS Prokura Kontakt
Tomas Danebäck tomas.daneback@onepartnergroup.se Jobbnummer
9641958