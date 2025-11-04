Uthyrare
Sveafastigheter Services AB / Butikssäljarjobb / Södertälje Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje
2025-11-04
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveafastigheter Services AB i Södertälje
, Stockholm
, Eskilstuna
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar långsiktigt med att erbjuda en bredd av hyresrätter där människor trivs, känner sig trygga och vill bo kvar. Som uthyrare hos oss så har du en central roll i detta arbete. Med stort engagemang kombinerar vi affärsmässighet med samhällsansvar - och vi har kul på vägen.Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Vi söker nu en uthyrare till vårt kontor i Södertälje. I rollen ansvarar du för våra lägenheter i Stockholm Syd - från Nacka till Södertälje. På Sveafastigheter står kundnöjdhet och uthyrning i fokus och du kommer att tillhöra ett starkt team med övriga kollegor i regionen.
Rollen innehåller fart och fläkt med mycket kundkontakt. Du arbetar med allt från marknadsföring, första kontakt med kund till avtalsskrivning samt säkerställer att övriga administrativa delar omhändertas. Du har ett tätt samarbete med förvaltare, andra uthyrare i bolaget, vår hyresadministration och våra fastighetstekniker.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvar för kontakt med befintliga och potentiella hyresgäster samt se till att uthyrningsprocessen fungerar på ett effektivt sätt.
Strategiskt arbete för att våra bostäder hyrs ut i rätt tid och till rätt hyresgäst.
Utföra förbesiktningar, hantera hyresavtal och stämma av inbetalningar.
Administrera och uppdatera marknadsplatsen HomeQ och fastighetssystemen Vitec hyra och Vitec teknisk förvaltning
Självständigt marknadsföra våra lägenheter och med hög aktivitet bearbeta potentiella hyresgäster och den befintliga bostadskön för varje område.
Vem söker vi?
Du som är säljdriven, självgående och gillar fastighetsbranschen kommer att passa i den här rollen. Du har ett sinne för affärer och en naturlig drivkraft till att skapa nytta och bra lösningar för dina kunder. Du sätter kundens behov i fokus och agerar snabbt och effektivt utifrån det.
De personliga egenskaperna är mycket viktiga i urvalet för denna tjänst och de formella kraven är även:
Utbildning inom ekonomi eller motsvarande på gymnasienivå
Erfarenhet av försäljning och/eller kundservice
Mycket goda MS Office-kunskaper
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (både tal och skrift). Om du dessutom kan kommunicera via ytterligare fler språk ser vi det som ett stort plus.
Har du arbetat inom fastighetsbranschen i några år? Då ser vi det som en stark merit! Erfarenhet som biträdande förvaltare eller i en liknande roll är också meriterande.
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt! Vi kommer att gå igenom alla ansökningar löpande och det gör att tjänsten kan tillsättas i närtid.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av intervjuer, intyg, referenstagning och bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveafastigheter Services AB
(org.nr 559449-4337), https://sveafastigheter.se/
152 41 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9588941