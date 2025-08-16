Utbildningsutvecklare med fokus på E-learning
2025-08-16
Vi söker en Utbildningsutvecklare till ledande utbildningsföretag, på stark tillväxt, inom arbetsmiljö och säkerhet. Ditt fokus kommer vara E-learning, och du kommer också att driva den digitala kommunikationen mot marknaden.
Brinner du för kvalitativa, pedagogiska och effektiva utbildningar som gör skillnad?
Vill du vara med och bidra till en säkrare arbetsmiljö i Sverige?
Missa då inte denna spännande möjlighet och läs vidare.
Om Safeatwork:
Vi är ett utbildningsföretag med ett tydligt mål: att bidra till säkra, hållbara och välmående arbetsplatser. Genom våra utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet hjälper vi företag och organisationer att skapa trygghet - både fysiskt och mentalt.
Vi erbjuder både lärarledda och digitala utbildningar, alltid med fokus på praktisk nytta, hög kvalitet och stark kundnöjdhet. Våra utbildningar ska inte bara informera - de ska engagera, inspirera och göra skillnad.
Om rollen:
Som Utbildningsutvecklare hos oss får du en nyckelroll i att utveckla och sprida våra utbildningar. Du arbetar självständigt och kreativt med att ta fram innehåll som gör skillnad - både pedagogiskt och visuellt.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla utbildningsprogram:
Skapa och implementera engagerande och effektiva utbildningsprogram för olika målgrupper.
Fokus på e-learning, microkurser och uppdatering av befintliga digitala utbildningar (ca 60% av arbetstiden).
Skapande av utbildning:
Du ansvarar för att ta fram hela utbildningen - från manus till färdig digital kurs - med stöd av interna och externa resurser.
Idé och behovsanalys sker på strategisk nivå, men du är den som omsätter det till pedagogiskt och visuellt innehåll.
Digital kommunikation:
Sköta inlägg och innehåll på LinkedIn, Instagram och Facebook.
Ansvara för uppdateringar och justeringar av vår hemsida.
Du kan även komma att planera och genomföra enklare videoinspelningar av utbildningar och arbetsmiljörelaterade situationer på plats, för att skapa autentiskt och engagerande innehåll till våra sociala medier.
Vi söker dig som är:
Pedagogisk, kreativ och självgående.
Har lätt att ta till dig nya system och digitala verktyg.
Har god kommunikationsförmåga och ett öga för detaljer.
Har ett genuint intresse för att skapa utbildningar som håller hög kvalitet och ger verkligt värde för våra kunder.
Vi lägger stor vikt vid personlighet - du är positiv, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du har erfarenhet som utbildningsutvecklare eller har arbetat som lärare.
Du har gärna erfarenhet av att skapa utbildningar, särskilt inom e-learning.
Meriterande:
Erfarenhet av digitala verktyg för utbildningsproduktion, t.ex. Articulate, Canva eller liknande.
Erfarenhet av att arbeta i någon LMS såsom Talent LMS, Sana eller liknande.
Tidigare arbete inom arbetsmiljö, säkerhet eller liknande områden.
Vi erbjuder:
• En meningsfull roll där du bidrar till säkrare arbetsplatser.- Möjlighet att påverka din framtida roll hos oss då vi är ett företag som växer.- Ett kontor i Frösundavik i vacker miljö med närhet till Stockholm city.- Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
• Ett engagerat team som värdesätter samarbete, innovation och lärande.
• Friskvårdsbidrag
• Ett företag där kundnöjdhet och kvalitet är centralt i allt vi gör.
