Utbildningsledare Yrkeshögskola
Campus Ängelholm AB (svb) / Pedagogjobb / Ängelholm Visa alla pedagogjobb i Ängelholm
2025-12-18
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Campus Ängelholm AB (svb) i Ängelholm
Forma framtidens kompetens - i en stad som tar språnget in i framtiden
Ängelholm är en växande stad med närhet till natur, hav, storstad och kontinent. För att stärka regionens kompetens och attraktionskraft satsar vi på högre utbildning. Campus Ängelholm spelar en nyckelroll - och nu söker vi en utbildningsledare som vill vara med på resan.
Som utbildningsledare leder och samordnar du våra yrkeshögskoleutbildningar i nära samverkan med arbetslivet. Du ansvarar för utbildningens kvalitet, stöttar studerande och samarbetar med utbildare, bransch och myndigheter.
Om Campus Ängelholm
Campus Ängelholm erbjuder utbildning som bygger på det regionala arbetslivets behov och kompetensefterfrågan. I tätt samarbete med regionens näringsliv och kommuner är Campus Ängelholm en knutpunkt där behov och kompetens möts och utgör en motor för utveckling, innovation och forskning. Läs mer på campusangelholm.se/om-oss/
Arbetsuppgifter i korthet
Leda och organisera utbildningens genomförande
Planera och samordna kurser
Handleda studerande
Ansvara för LIA (praktik)
Säkerställa kvalitet och utveckling
Kontakt med MYH och administration
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning
Är självgående och har en resultatorienterad inställning, med förmåga att ta egna initiativ och hitta lösningar.
Har en stark förmåga att bygga relationer och representera vår verksamhet på ett professionellt sätt.
Kommunicerar väl på svenska, i tal och skrift.
Meriterande om du har erfarenhet som Utbildningsledare inom YH.
Vi erbjuder
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad, i en växande organisation med stark koppling till arbetslivet.
Välkommen till Campus Ängelholm - där utbildning möter framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Via mejl. Urval och intervjuer sker löpande.
E-post: ansokan@campusangelholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildningsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Campus Ängelholm AB (svb)
(org.nr 559365-2943)
Västersjögatan 10 (visa karta
)
262 81 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Campus Ängelholm Kontakt
Utbildningsutvecklare
Camilla Söderström camilla.soderstrom@campusangelholm.se 0702-415890 Jobbnummer
9653682