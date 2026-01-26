Utbildningsadministratör till Ledarskapsakademin i Malmö
2026-01-26
Gör skillnad. Varje dag.
Region Skåne arbetar för att ha skickliga chefer som drivs av mötet med människor och en professionell verksamhet, där varje människa är betydelsefull. Ledarskap gör skillnad för hur väl Region Skåne lyckas med vårt samhällsbärande uppdrag, en strävan för bättre hälsa för fler.
Ledarskapsakademin är samlingspunkten för Region Skånes ledarskapsutveckling och en kraftkälla för chefer och ledare. Med en gemensam riktning erbjuds utvecklingsinsatser som stärker regionens chefer i deras viktiga uppdrag. Och som bygger ett ledarskap som stödjer de omställningar offentlig sektor står inför.
Ledarskapsakademins kärna består av tre områden för chefer: introduktion och grundutbildning, ett profilerat utbud utifrån chefs- och ledarroller i organisationen och en digital inspirationsplats där chefer och ledare kan inhämta kunskap när behov uppstår. I ledarskapsakademins utbud finns olika aktiviteter inom exempelvis chefs- och ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, coachning, mentorskap och nätverk.
Vill du vara med och fortsätta bygga upp Region Skånes ledarskapsakademi?
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att tillsammans med oss vidareutveckla arbetssätt, administrativa rutiner och gemensamma standarder inom ledarskapsutveckling.
Som utbildningsadministratör har du, tillsammans med dina kollegor, en central och samordnande roll i ledarskapsakademins utbildningar och utvecklingsinsatser. I rollen representerar du ledarskapsakademin i kontakten med Region Skånes chefer och är en viktig länk mellan deltagare, kursledare och verksamheten.
I dina arbetsuppgifter ingår att ge administrativt stöd till våra ledarutvecklare i samband med läraktiviteter. Det innebär bland annat att lägga upp och administrera utbildningar i vår utbildningsportal, hantera anmälningar, av- och ombokningar samt reservlistor. Du ansvarar även för bokning av lokaler, hantering av kostpreferenser, beställning av mat och profilprodukter samt visst framtagande och distribution av utbildningsmaterial.
En viktig del av uppdraget är att ha professionell och serviceinriktad kontakt med chefer och deltagare före, under och efter utbildningstillfällen. Kontakten sker huvudsakligen via mejl och telefon och innebär att du svarar på frågor, ger information och säkerställer en god helhetsupplevelse av ledarskapsakademins insatser. Du följer även upp utbildningstillfällen genom utskick och sammanställning av enkäter.
Du arbetar nära kursledare och kollegor inom ledarskapsakademin samt i samverkan med andra interna och externa samarbetspartners.
Tjänsten är placerad på Dockplatsen i Malmö. Resor inom Skåne kan förekomma.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, har en god kommunikativ förmåga och att du kan samarbeta på ett prestigelöst sätt. Vi är fortfarande en enhet under uppbyggnad varför det är nödvändigt att du kan hantera snabbt uppkomna situationer samt vara beredd och villig att bidra till lösningar.
Arbetet innebär många kontaktytor och du behöver därför vara lyhörd samt ha förmåga att planera och prioritera din arbetstid. Du trivs med ett varierande arbete och har stort intresse av att skapa ordning, reda och struktur. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Du har några års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna inom utbildningsområdet. Därtill har du goda kunskaper i Microsoft Office-paketet. I rollen arbetar du med olika program och system, du behöver därför vara en van datoranvändare.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
