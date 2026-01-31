Uppslagare Bemano ab Kvicksund
Bemano AB / Fabriksjobb / Västerås Visa alla fabriksjobb i Västerås
2026-01-31
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemano AB i Västerås
, Eskilstuna
, Katrineholm
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Uppslagare till Bemano AB i Kvicksund
Bemano AB fortsätter att växa och söker nu en erfaren och engagerad uppslagare till vår aluminiumproduktion i Kvicksund. Här kombineras hantverksskicklighet med industriell precision - perfekt för dig som trivs med ett fysiskt, varierande och ansvarsfullt arbete.
Om rollen
Som uppslagare hos oss blir du en viktig del av gjuteriets produktionsflöde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Slå upp och förbereda gjutformar från gjutarna
• Stötta processen kring aluminiumgjutning och bearbetning
• Arbeta manuellt och fysiskt med stort fokus på kvalitet
• Hantera truck vid behov - både låg- och höglyftande
• Samarbeta med kollegor inom gjuteri och bearbetning för att säkerställa en jämn och effektiv produktion
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet från gjuteri, aluminiumindustri, metallproduktion eller liknande branscher
• Trivs med kroppsligt arbete och har god fysisk kondition
• Har körkort och tillgång till egen bil
• Innehar truckkort (A och B)
• Är noggrann, ansvarstagande och gillar ordning och struktur
• Fungerar bra i team och är van att arbeta självgående
Lön och förmåner
Hos Bemano AB får du trygga och tydliga villkor:
• Arbetsplatsen är ansluten till Teknikavtalet
• Bemano AB är medlem i Almega och följer gällande kollektivavtal
• Som medarbetare omfattas du av marknadsmässiga försäkringar via Fora
• Deltidspension genom kollektivavtalet
• Friskvårdsbidrag
• Trygg, stabil anställning med seriösa villkor och ordnad personalhantering
Vi erbjuder
• En arbetsplats där du får växa i din roll och bidra med din kompetens
• Möjlighet att arbeta nära produktionens kärna - i ett team som värdesätter kvalitet och yrkesstolthet
• Ett meningsfullt och variationsrikt arbete där varje dag bjuder på nya moment
• En välfungerande organisation med god sammanhållning och utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: Chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uppslagare:kvicksund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
Långängsvägen 8 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715714