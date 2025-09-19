Upphandlingschef till Göteborgs universitet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ekonomienheten svarar för och samordnar ekonomiadministration, redovisningsarbete, planerings- och uppföljningsfrågor, samt upphandling och inköpsfrågor för hela universitetet. Ekonomienheten består av ett 50-tal medarbetare som bland annat arbetar med intern styrning och kontroll, planeringsprocesser, redovisning, upphandlingar samt universitetets kund- och leverantörsfakturor. Upphandlingssektionen är en av fem sektioner inom Ekonomienheten och består av fem medarbetare samt en chef. Vi söker nu en ny upphandlingschef som kan fortsätta att utveckla sektionens arbete och samtidigt självständigt driva egna upphandlingar. Vi sitter i centralt belägna, ljusa lokaler på Rosenlundsgatan, ett stenkast från Feskekörka.
Arbetsuppgifter
Som upphandlingschef på Göteborgs universitet får du en unik möjlighet att kombinera ledarskap med operativt upphandlingsarbete. Du leder en engagerad sektion, utvecklar hållbara och effektiva processer och bidrar till att stärka universitetets forskning och utbildning. Här får du både bredd och djup i uppdraget - i en inspirerande akademisk miljö med stort samhällsuppdrag.
Som upphandlingschef ansvarar du bland annat för att:
• leda och utveckla upphandlingssektionen och dess medarbetare, inklusive arbetsmiljö och kompetensutveckling
• säkerställa en effektiv, professionell och rättssäker upphandlings- och inköpsprocess för hela universitetet
• självständigt planera och genomföra egna upphandlingar av komplexa varor och tjänster
• driva process- och verksamhetsutveckling inom upphandling, med fokus på digitalisering, hållbarhet och effektivitet
• förvalta och följa upp universitetets avtal samt säkerställa avtalsefterlevnad
• fungera som rådgivare inom upphandlingsområdet till universitetets ledning och verksamheter
• samverka med interna och externa aktörer, inklusive myndigheter och leverantörer
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att inriktningen på din utbildning/examen är inom upphandling, inköp, ekonomi eller juridik
• erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete inom offentlig sektor, med goda kunskaper i LOU
• erfarenhet av personalledning
• vana av att självständigt driva större upphandlingar
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• god systemvana inom upphandlings- och ekonomisystem
Det är meriterande om du har:
• kunskap i system som TendSign, Proceedo och Unit4
• erfarenhet av strategiskt inköps- och upphandlingsarbete
• erfarenhet från universitets- eller högskolesektorn eller annan kunskapsintensiv organisation
Du som person är ansvarstagande och har förmåga att sätta dig in i komplexa frågeställningar samtidigt som du ser till hela verksamhetens behov. Du har även ett mycket gott omdöme och hög integritet. Detta ställer krav på en god förmåga att arbeta strukturerat med förmåga att kunna prioritera och fatta beslut, samtidigt som du säkerställer fortsatt hög kvalitet i arbetet.
Du har förmågan att förenkla komplexa frågor och presentera ditt arbete på ett tillgängligt sätt, samtidigt som du uppfattas som trygg i en rådgivande roll. Du har lätt för att samarbeta med människor och trivs med att arbeta såväl i grupp som individuellt.
Som ledare är du trygg och pedagogiskt lagd. Genom ditt coachande ledarskap har du förmågan att skapa engagemang och tillit i arbetsgruppen. Du är drivande och utvecklingsorienterad, med intresse för att förbättra processer. Du är prestigelös och flexibel och trivs i en kombinerad roll där du både leder andra och själv arbetar operativt.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid (100%) med placering tills vidare vid Ekonomienheten vid Göteborgs universitet. Tillträde för anställningen så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ekonomienheten arbetar i lokaler på Rosenlundsgatan 4 och flyttar under 2026 till nya lokaler på Rosenlundsgatan 8
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Peter Tellberg, Ekonomichef, 076-618 64 86, peter.tellberg@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-12
