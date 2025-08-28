Upphandlare sökes!
2025-08-28
Är du en driven upphandlare som vill arbeta nära verksamheten och bidra med kvalificerat stöd i hela upphandlingsprocessen? Här får du en central roll där du samordnar avtal, leder upphandlingar och bidrar till strategiskt viktiga affärer i en spännande och samhällsviktig organisation. Låter det som en roll för dig? Skicka din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Perido söker en upphandlare till vår kund, en statlig myndighet som arbetar för att skapa förtroende och hållbarhet i samhällsekonomin. Tjänsten är placerad centralt i Stockholm, där arbetet sker på kontoret. För denna tjänst kommer en säkerhetsprövning att göras om du blir aktuell för uppdraget.Arbetsuppgifter
Vår kund söker nu en upphandlare som kommer att arbeta med kvalificerat upphandlingsstöd med fokus på upphandlingar, avrop och avtal. Det innebär att du kommer att samordna avtal, leda direktupphandlingar, bistå i upphandlingar samt fungera som kontaktperson gentemot myndighetens upphandlingsenhet, avtalsförvaltare, säkerhetskyddshandläggare och externa konsulter.
Arbetet omfattar även stöd i avtalsuppföljning och marknadsanalyser samt ett strukturerat arbete med avtalsklustring. Du kommer även att vara behjälplig i planering av upphandlingsstrategier, framtagande av utvärderingsprocesser, tilldelningsbeslut och interna beslutsdokument kopplade till avtalshanteringen.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann med förmåga att driva processer framåt på ett självständigt sätt. Du är analytisk och har lätt för att se helheter samtidigt som du kan hantera detaljer med precision. Din kommunikativa förmåga gör att du kan samarbeta väl med både interna och externa parter, och du har en prestigelös inställning där du gärna delar med dig av din kunskap och stöttar andra. Engagemang, initiativförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt är viktiga egenskaper som gör att du lyckas i rollen.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning
Minst ett (1) års relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig upphandling eller liknande arbete. Samt ska ha genomfört minst en (1) självständig upphandling alt ett avrop med förnyad konkurrensutsättning
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra direktupphandlingar enligt LOU, och deltagande i upphandlingarTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag 6 månader framåt med möjlighet till förlängning med ytterligare 1,5 år. Start planerad runt 1/10, senast 10 dagar efter godkänd säkerhetsprövning.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35411 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
