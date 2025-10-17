Upphandlare/avtalscontroller inom Hjälpmedel
2025-10-17
Inspireras du av möjligheten att underlätta för vårdpersonalen genom att göra bra upphandlingar? Då ska du komma till oss! Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Vi är en del av det centrala verksamhetsstöd som hanterar strategiska frågor och övergripande ledningsfrågor inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Vår uppgift är att utveckla och strategiskt hantera den sammanlagda inköpsvolymen för SLSO som uppgår till ungefär 2 miljarder per år. Vår enhet, upphandling och inköpssupport, består idag av 15 personer som har olika roller; upphandlare och avtalscontroller, inköpare samt systemförvaltare.
Enheten ansvarar för upphandlingar och avtal inom SLSO. Vi har ett tydligt kundfokus där verksamheterna är våra kunder. Målsättningen är att göra affärsmässiga upphandlingar och underlätta för verksamheterna när de gör inköp.
Ett av de största områdena är hjälpmedelsområdet där vi arbetar med upphandlingar av hjälpmedel för förskrivning. Det är i dag fem personer som har rollen som upphandlare med avtalscontrolleruppgifter inom hjälpmedelsområdet, vi behöver nu rekrytera ytterligare en person som ska läras upp inom området.
Tjänsten är placerad vid Torsplan och individuell överenskommelse avseende distansarbete är möjlig.Om tjänsten
I rollen som upphandlare och avtalscontroller tar du ansvar för hela processen från upphandling till driftsättning och förvaltning av avtal. Du arbetar fram strategier, tar fram statistik kring köp- och beställningsmönster, genomför upphandlingar, följer upp och utvecklar avtal så väl som leverantörsrelationer. Du driver självständigt och affärsmässigt upphandlingar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med expertgrupper och beslutsfattare inom verksamheterna. I rollen ingår nära kontakt med hjälpmedelsverksamheten för att få en förståelse för deras behov. Vi arbetar kategoriindelat där kommer du i framtiden ha huvudansvar för en subkategori inom hjälpmedel. Du förväntas, efter kortare introduktion, kunna ta ett självständigt ansvar för dina områden, leda möten med både interna och externa deltagare samt effektivt driva projekt mot ett tydligt mål.
Vi söker en person som vill stanna kvar och utveckla arbetet inom hjälpmedelsområdet tillsammans med övriga i gruppen.
Om dig
Du har en relevant utbildning, gärna en högskoleutbildning alternativt specifik inköps- eller upphandlingsutbildning. Du har god kunskap om inköpsmetodik och om Lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du har erfarenhet av projektledning är det meriterande.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från något av följande områden:
Kvalificerat arbete med inköp och upphandling från offentlig eller privat verksamhet gärna med inriktning mot hjälpmedel eller annan medicinteknisk utrustning.
Arbete med att skriva och lämna anbud till offentlig verksamhet gärna med inriktning mot hjälpmedel eller annan medicinteknisk utrustning.
Arbete med att förvalta och utveckla avtal där inslaget av förhandling med motpart är stort.
Arbete med hjälpmedel eller medicinteknisk utrustning i andra roller än inom inköp
Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska språket. Din datorvana är god och du har hög förmåga att snabbt lära dig systemen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller några av systemen E-avrop, Microsoft Office, Qlikview eller Qlick Sense. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du kommunikativ, affärsmässig, serviceinriktad och har förmåga att se helheten. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att lära dig nya saker. Du har lätt för att tala inför och koordinera en grupp.
Övrig information
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att bli aktuell.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
